Lịch chốt quyền cổ tức tiền mặt 20-24/7: Cổ tức tiền mặt cao nhất 35%, hai ngân hàng sắp chi hơn 3.000 tỷ đồng

Theo thống kê, có khoảng 30 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 20/7– 24/7. Tuần này có gần 21 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 35% và thấp nhất là 1%.

Viettinbank, mã CTG – sàn HOSE t hông báo, ngày 24/7 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Theo đó, Viettinbank sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 4,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 450 đồng. Như vậy, với gần 7.767 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Ngân hàng sẽ phải chi khoảng 3.495 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 23/7, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 27/8.

Vietcombank (mã VCB) cũng thông báo cổ đông sẽ nhận 450 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu. Ngày đăng ký cuối cùng là 24/7 đ, còn thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 27/8/2026.

Với hơn 8,36 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vietcombank ước chi khoảng 3.760 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước - cổ đông nắm giữ 63,34% vốn điều lệ dự kiến nhận gần 2.400 tỷ đồng, còn cổ đông chiến lược Mizuho Bank (Nhật Bản), sở hữu 12,7% vốn, dự kiến thu về gần 500 tỷ đồng.

CTCP Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk (UPCoM: DBM) thông báo chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 22/7, cổ phiếu DBM sẽ giao dịch không hưởng quyền từ ngày 21/7. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 6/8.

DBM dự kiến chi khoảng 6,8 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2025. Trong đợt chi trả cổ tức lần này, cổ đông hưởng lợi nhiều nhất là CTCP Traphaco (HOSE: TRA) khi đang nắm khoảng 58% vốn điều lệ tại DBM. Với tỷ lệ sở hữu này, Traphaco dự kiến sẽ nhận xấp xỉ 3,9-4 tỷ đồng tiền cổ tức trong đợt chi trả này.