Chuyên gia VinaCapital chỉ cách đầu tư "không nhìn bảng điện" vẫn thu lợi nhuận hai chữ số

Trong bối cảnh thị trường liên tục rung lắc, không ít nhà đầu tư dành hàng giờ mỗi ngày để theo dõi bảng điện với hy vọng nắm bắt cơ hội mua bán. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc bám sát từng nhịp biến động giá chưa chắc giúp cải thiện hiệu quả đầu tư, thậm chí còn dễ khiến nhà đầu tư bị cuốn theo cảm xúc và đưa ra những quyết định sai lầm.

Đầu tư "không nhìn bảng điện"﻿

Chia sẻ tại sự kiện của VinaCapital, ông Đinh Đức Minh, Giám đốc Đầu tư Cấp cao VinaCapital , cho rằng việc nhà đầu tư liên tục theo dõi bảng điện tử là một thói quen phổ biến nhưng không thực sự mang lại nhiều giá trị trong dài hạn.

Theo ông, dù làm trong lĩnh vực quản lý quỹ, bản thân ông cũng chỉ theo dõi bảng điện khoảng ba lần mỗi ngày: đầu phiên để kiểm tra các mức giá mục tiêu mua hoặc bán, giữa phiên để điều chỉnh lệnh nếu cần và cuối ngày để cập nhật diễn biến thị trường.

"Chúng tôi quan niệm mua cổ phiếu là mua một phần của doanh nghiệp. Trong khi giá cổ phiếu có thể biến động từng phút, giá trị nội tại của doanh nghiệp gần như không thay đổi chỉ sau một ngày. Vì vậy, việc nhìn bảng điện liên tục không giúp cải thiện quyết định đầu tư, thậm chí còn khiến nhà đầu tư căng thẳng hơn", ông nói.

Theo đại diện VinaCapital, các quỹ đầu tư theo đuổi chiến lược dài hạn nên chỉ hành động khi cổ phiếu rơi vào vùng định giá quá rẻ, quá đắt hoặc khi có những thay đổi đủ lớn làm thay đổi giá trị của doanh nghiệp, chẳng hạn như triển vọng kinh doanh cải thiện hoặc xấu đi đáng kể.

Hiện VinaCapital đang quản lý khối tài sản trị giá hàng tỷ USD với đội ngũ chuyên gia chuyên trách. Theo ông, quy mô và mức độ chuyên môn hóa này tạo ra lợi thế đáng kể so với việc một nhà đầu tư cá nhân tự quản lý danh mục trị giá vài trăm triệu hay vài tỷ đồng.

Ông dẫn chứng, thị trường hiện có khoảng 1.700 doanh nghiệp niêm yết. Đối với nhà đầu tư cá nhân, việc lựa chọn doanh nghiệp phù hợp thường dựa vào tư vấn của môi giới, người quen hoặc xu hướng giá. Trong khi đó, các công ty quản lý quỹ sở hữu quy trình sàng lọc chặt chẽ để lựa chọn khoảng 25-30 doanh nghiệp chất lượng nhất, đồng thời xây dựng mô hình định giá và dự báo kết quả kinh doanh nhằm xác định rõ vùng giá mua và bán cho từng cổ phiếu.

Đại diện VinaCapital cho biết mỗi năm đội ngũ đầu tư của quỹ thực hiện khoảng 400 cuộc gặp với doanh nghiệp và các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là khối lượng công việc rất khó để một nhà đầu tư cá nhân có thể thực hiện. Bên cạnh đó, các quỹ cũng có điều kiện tiếp cận trực tiếp ban lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp để trao đổi, cập nhật thông tin và đánh giá triển vọng kinh doanh.

Theo ông Minh, kinh nghiệm cũng là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với nghề quản lý quỹ. Các chuyên gia đầu tư thường phải trải qua nhiều chu kỳ của thị trường, đủ khả năng đánh giá tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô, đồng thời phân biệt được thông tin có giá trị với những tin đồn hoặc thông tin gây nhiễu.

Dù vậy, ông cũng thừa nhận ngay cả các công ty quản lý quỹ cũng không thể tránh hoàn toàn những quyết định sai. Điều quan trọng là phần lớn các quyết định đầu tư phải đúng và được thực hiện trong khuôn khổ kỷ luật đầu tư nghiêm ngặt.

Ngoài chuyên môn, ông cho rằng khả năng kiểm soát cảm xúc là yếu tố tạo nên khác biệt giữa nhà đầu tư cá nhân và các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp. Theo ông, nhiều người cho rằng chỉ cần sao chép danh mục của các quỹ là có thể đạt hiệu quả tương tự, nhưng trên thực tế điều đó không hề đơn giản.

"Bản thân tôi khi được bạn bè hỏi nên mua cổ phiếu nào cũng thường khuyên họ đầu tư thông qua quỹ. Không phải vì họ thiếu khả năng, mà bởi phần lớn nhà đầu tư rất khó giữ được kỷ luật trước những biến động liên tục của bảng điện và dòng thông tin dày đặc trên thị trường. Chính những yếu tố đó thường khiến họ đưa ra quyết định cảm tính, thay vì bám sát chiến lược đầu tư ban đầu", ông Minh chia sẻ.

Hiệu suất hấp dẫn với tầm nhìn dài hạn﻿

Đại diện VinaCapital cho biết hiệu quả của phương pháp đầu tư này đã được phản ánh qua kết quả hoạt động của các quỹ. Tính từ ngày thành lập đến nay, các quỹ của VinaCapital ghi nhận lợi nhuận kép bình quân hằng năm (CAGR) từ 10% đến 17,4%.

Nếu nhà đầu tư mua và nắm giữ liên tục trong 3 năm gần đây, các quỹ cổ phiếu đạt mức sinh lời 42,5-60%. Trong khi đó, nhóm quỹ cân bằng - kết hợp giữa cổ phiếu và trái phiếu - mang lại mức tăng trưởng khoảng 37%, còn các quỹ trái phiếu cũng đạt khoảng 23,1%.

Theo ông Minh, những kết quả này phản ánh hiệu quả của chiến lược đầu tư dài hạn thay vì liên tục giao dịch theo biến động ngắn hạn của thị trường.

Bên cạnh đó, thống kê của VinaCapital cũng cho thấy nhà đầu tư giải ngân khi thị trường ở vùng định giá thấp thường có xác suất đạt mức sinh lời vượt trội sau 2-3 năm cao hơn đáng kể. Với chu kỳ đầu tư 5-10 năm, mức sinh lời nhìn chung đều duy trì ở hai chữ số nếu kiên trì nắm giữ.

"Đó cũng là lý do chúng tôi luôn khuyến nghị nhà đầu tư hãy kiên trì với chiến lược đầu tư dài hạn, thay vì dành quá nhiều thời gian cho những biến động trên bảng điện", ông Minh nhấn mạnh.