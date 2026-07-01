Cập nhật số liệu CTCK ngày 17/7: Xuất hiện khoản lỗ đầu tiên của ngành chứng khoán quý 2/2026

Mùa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 của nhóm công ty chứng khoán đang diễn ra sôi động với thêm nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh. Tính đến sáng 17/7, đã có 9 công ty chứng khoán công bố lợi nhuận trước thuế quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm.

Trong nhóm vừa công bố, Chứng khoán EVS (EVS) là một trong những trường hợp ghi nhận sự cải thiện mạnh nhất về kết quả kinh doanh. Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 243 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 9 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng gần như đến toàn bộ từ lãi các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), đạt 278 tỷ đồng, gấp hơn 13 lần cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, EVS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 46 tỷ đồng, tăng 411% so với cùng kỳ năm 2025.

Một doanh nghiệp khác ghi nhận mức tăng trưởng tích cực là Chứng khoán Maybank (MSVN) . Trong 2/2026, công ty báo lãi trước thuế 68 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 124 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ.

Ở nhóm quy mô nhỏ, Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (GTJA) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Quý 2, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế 15 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 28 tỷ đồng, tăng 72%.

Chứng khoán BIS (BIS) cũng chuyển biến tích cực khi lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ khoảng 2 tỷ đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm, công ty đạt 1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cao hơn 189% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở chiều ngược lại, Chứng khoán Kỷ Nguyên Mới (NESC) vẫn chưa thoát khỏi tình trạng thua lỗ. Trong quý 2, công ty lỗ trước thuế khoảng 0,5 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 0,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trước đó, các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính gồm TCBS, MBS, JBSV và HVS đều ghi nhận kết quả tích cực. Trong đó, TCBS tiếp tục dẫn đầu toàn ngành về quy mô lợi nhuận với 2.097 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 2 và 3.555 tỷ đồng sau 6 tháng, tăng lần lượt 21% và 17% so với cùng kỳ.