Cổ đông một doanh nghiệp phân bón sắp nhận về 3.500 đồng/cp

12/8 tới đây sẽ là ngày CTCP Phân bón Bình Điền (mã: BFC) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức tiền mặt cho năm 2025, với tỷ lệ 35% (1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng). Đây là phương án đã được cổ đông phê duyệt tại cuộc họp thường niên vào tháng 4 vừa qua. Thời gian thanh toán dự kiến vào 28/8/2026.

Với gần 57,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BFC sẽ phải chi hơn 200 tỷ đồng thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Trong cơ cấu cổ đông của BFC, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 65% vốn điều lệ BFC dự kiến sẽ nhận về khoảng 130 tỷ đồng cổ tức.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, Phân bón Bình Điền đạt 1.355 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17% so với năm trước. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh đã khiến lợi nhuận sau thuế giảm 34%, xuống còn hơn 16 tỷ đồng.

Sang quý 1/2026, doanh thu hợp nhất của BFC đạt 3.345 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 177 tỷ đồng, tăng 29%. Riêng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 135 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, HĐQT BFC đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 với sản lượng sản xuất 768.500 tấn và tiêu thụ 768.550 tấn, đều thấp hơn 3% ước thực hiện năm 2025.

Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 10.990 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 2% so với thực hiện năm ngoái. Dù vậy, kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 ở mức 305 tỷ đồng, giảm khoảng 39% so với ước thực hiện năm 2025.

Như vậy, kết thúc quý 1, BFC đã hoàn thành 30% kế hoạch doanh thu, trong khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất đã thực hiện được 58%.﻿

﻿Trên thị trường, cổ phiếu BFC đóng cửa phiên 16/7 tăng gần 1% lên mức 55.500 đồng/cp. Vốn hóa thị trường đạt gần 3.200 tỷ đồng.