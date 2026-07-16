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PNJ thuê đơn vị quốc tế kiểm định sản phẩm, kiểm toán quy trình kinh doanh kim cương

| | Thị trường chứng khoán

PNJ sẽ thuê các tổ chức quốc tế đánh giá độc lập chất lượng sản phẩm, rà soát toàn bộ quy trình kinh doanh kim cương và hệ thống quản trị rủi ro.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa ban hành nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc tăng cường đánh giá độc lập chất lượng sản phẩm và rà soát các quy trình nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh.

PNJ thuê đơn vị quốc tế kiểm định sản phẩm, kiểm toán quy trình kinh doanh kim cương - Ảnh 1.

Một cửa hàng của PNJ. Ảnh: PNJ.

Theo nghị quyết ban hành ngày 16/7/2026, PNJ sẽ thuê các tổ chức quốc tế uy tín thực hiện đánh giá độc lập chất lượng sản phẩm, bao gồm kim cương và các mặt hàng trang sức. Việc kiểm định do bên thứ ba độc lập thực hiện nhằm bổ sung thêm một lớp xác nhận khách quan về chất lượng các sản phẩm doanh nghiệp đưa ra thị trường.

Bên cạnh việc kiểm định sản phẩm, HĐQT PNJ cũng thông qua chủ trương kiểm toán độc lập toàn bộ quy trình kinh doanh kim cương, từ khâu nhập khẩu, mua hàng, sản xuất, chế tác đến kinh doanh, bao gồm cả các sản phẩm trang sức gắn kim cương.

Phạm vi đánh giá sẽ bao trùm gần như toàn bộ chuỗi hoạt động của ngành hàng kim cương tại PNJ, từ nguồn cung đầu vào, thu mua, chế tác đến phân phối sản phẩm. Đây là lĩnh vực có yêu cầu cao về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, giá trị cũng như khả năng truy xuất hàng hóa.

Cùng với đó, PNJ sẽ thuê một đơn vị tư vấn độc lập để đánh giá hệ thống quản trị rủi ro của doanh nghiệp. Hoạt động này được kỳ vọng giúp công ty nhận diện những điểm cần hoàn thiện trong cơ chế kiểm soát nội bộ, đặc biệt ở các khâu liên quan đến hàng hóa có giá trị lớn.

HĐQT PNJ cũng thông qua chủ trương thuê đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán thuế năm 2025 và cung cấp dịch vụ tư vấn thuế. Việc thực hiện kiểm toán thuế độc lập với kiểm toán báo cáo tài chính được kỳ vọng giúp doanh nghiệp rà soát sâu hơn việc tuân thủ nghĩa vụ thuế, đồng thời hạn chế các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình kê khai và áp dụng chính sách thuế.

Theo nghị quyết, Tổng giám đốc PNJ được giao nhiệm vụ tìm kiếm, lựa chọn, đàm phán và ký kết hợp đồng với các tổ chức đánh giá độc lập, đơn vị tư vấn và công ty kiểm toán. Trong khi đó, Ủy ban Kiểm toán sẽ giám sát quá trình lựa chọn đối tác cũng như việc triển khai các hợp đồng liên quan.

Động thái trên được PNJ đưa ra trong bối cảnh vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương tiếp tục có diễn biến mới, khi một nhân viên kiểm định của Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) – đơn vị thành viên của PNJ – bị khởi tố và bắt tạm giam.

Thế Trần

Theo Phan Trang

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
kim cương, PNJ

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