Ông Nguyễn Bá Dương khánh thành nhà máy façade lớn nhất Đông Nam Á

BM Windows vừa khánh thành nhà máy BM Windows Châu Đức, đây là nhà máy façade thứ tư và là nhà máy có công suất lớn nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp với quy mô lên đến 100.000m², công suất thiết kế 2.2 triệum² mặt dựng mỗi năm.

Với việc khánh thành nhà máy này, BM Windows đã mở rộng hệ thống sản xuất gồm 4 nhà máy tại Châu Đức, Bình Dương, Tây Ninh (Long An cũ) và Hà Nội, với tổng diện tích đất 155.000 m2, công suất vận hành hiện vào mức 2 triệu m2 façade/năm.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh công ty định hướng trở thành một trong những trung tâm sản xuất façade hàng đầu Đông Nam Á. BM Windows cũng được biết đến là doanh nghiệp façade Việt đầu tiên đầu tư nhà máy quy mô lớn, công nghệ hiện đại, tiêu chuẩn xanh và logistics thuận lợi để tăng tốc tham gia chuỗi giá trị xây dựng toàn cầu.

Nhà máy được xây dựng theo tiêu chuẩn LEED Gold, hướng đến mô hình sản xuất xanh, hiện đại và bền vững. Trong đó, nhà máy được đầu tư dây chuyền Elumatec của Đức, vận hành trên nền tảng quản lý ERP, kết hợp phần mềm Elusoft để đồng bộ dữ liệu từ thiết kế đến thiết bị gia công.

Đặc biệt, nhà máy tọa lạc tại vị trí chiến lược ở Khu công nghiệp Sonadezi Châu Đức, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, một trong những cửa ngõ quan trọng kết nối thương mại quốc tế của miền Nam Việt Nam. Từ nhà máy, việc kết nối đến các đầu mối logistics trọng điểm như Cảng nước sâu Cái Mép, Cảng Cát Lái và Sân bay Quốc tế Long Thành… dễ dàng thuận tiện, tạo lợi thế lớn cho hoạt động xuất khẩu.

Với quy mô đầu tư lớn, định hướng công nghệ hiện đại và hệ thống vận hành đồng bộ, Nhà máy BM Windows Châu Đức được phát triển như một nền tảng sản xuất chiến lược, góp phần nâng cao năng lực cung ứng của BM Windows cho các dự án façade quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, tiêu chuẩn chất lượng cao tại các thị trường như châu Âu, Bắc Mỹ, Úc, New Zealand, Trung đông… và các quốc gia trong khu vực.

BM Windows là thành viên trong hệ sinh thái tỷ USD mới của ông Nguyễn Bá Dương. Hệ sinh thái này trải rộng chuỗi giá trị ngành xây dựng, từ thiết kế, tổng thầu, sản xuất facade nhôm kính đến hoàn thiện nội thất.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Bá Dương nhấn mạnh: “Nhà máy Châu Đức không chỉ là bước mở rộng năng lực sản xuất, mà còn là một phần trong chiến lược hoàn thiện chuỗi giá trị của BM Windows. Chúng tôi kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành trung tâm kỹ nghệ và giải pháp façade toàn diện cho nhiều công trình biểu tượng tại Việt Nam và quốc tế trong tương lai.”

Những năm gần đây, BM Windows là doanh nghiệp hiếm hoi trong ngành xây dựng mở rộng hiện diện tại nhiều thị trường quốc tế như Canada, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Đài Loan.. Tại Việt Nam, doanh nghiệp tiếp tục tham gia nhiều dự án quy mô lớn trên cả nước, trong đó có One Central Saigon, The Opusk Residence, Empire City Narra Residences, các dự án tại Starlake, Cổ Loa, Tổ hợp Không gian Sáng tạo CMC Hà Nội, Times Square Đà Nẵng, Nobu Đà Nẵng, Bà Nà Hills, Sân bay Quốc tế Phú Quốc…

Đến nay, hệ thống sản xuất gồm 4 nhà máy trên nền tảng quan trọng giúp BM Windows đáp ứng nhu cầu triển khai nhiều dự án quy mô lớn cùng lúc, đảm bảo năng lực sản xuất ổn định và hỗ trợ chiến lược phát triển tại các thị trường trong nước và quốc tế.