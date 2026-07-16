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Thêm một thế lực "tung tiền" mua cổ phiếu Việt phiên tăng điểm

| | Thị trường chứng khoán

Thêm một thế lực "tung tiền" mua cổ phiếu Việt phiên tăng điểm

Tự doanh CTCK mua ròng 70 tỷ đồng trên HoSE.

Thị trường đã có phiên giao dịch kịch tính 16/7, chỉ số đảo chiều ngoạn mục với thanh khoản khá tích cực. VN-Index có thời điểm giảm về quanh 1.757 điểm, sau đó bắt đầu phục hồi trở lại khi lực cầu giá thấp gia tăng khá tốt. Đóng cửa, VN-Index tăng 22,12 điểm (+1,24%) lên mức 1.804,24 điểm. Giao dịch khối ngoại ghi nhận tín hiệu tích cực hơn khi nhóm nhà đầu tư này mua ròng nhẹ khoảng 13 tỷ đồng trên toàn thị trường, ngắt chuỗi nhiều phiên bán ròng mạnh trước đó.

Tự doanh CTCK mua ròng 70 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại MWG với giá trị 57 tỷ đồng, tiếp theo là VHM (23 tỷ đồng), HPG (21 tỷ đồng), FPT (21 tỷ đồng), LPB (21 tỷ đồng), HDB (20 tỷ đồng), MSN (17 tỷ đồng), VJC (15 tỷ đồng), MBB (12 tỷ đồng) và STB (10 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, TCB là cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất với giá trị 40 tỷ đồng, tiếp theo là VCG (31 tỷ đồng), KDH (29 tỷ đồng), NVL (24 tỷ đồng), ACB (19 tỷ đồng), VPB (16 tỷ đồng), GMD (12 tỷ đồng), FUEVFVND (7 tỷ đồng), BCM (6 tỷ đồng) và E1VFVN30 (5 tỷ đồng).

An Thái

Nhịp sống thị trường

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