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Khối ngoại "tung" hơn 600 tỷ đồng gom 3 cổ phiếu trong ngày VN-Index ngược dòng ngoạn mục

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại "tung" hơn 600 tỷ đồng gom 3 cổ phiếu trong ngày VN-Index ngược dòng ngoạn mục

Giao dịch khối ngoại ghi nhận tín hiệu tích cực hơn khi trở lại mua ròng khoảng 13 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch đầy cảm xúc. Sau phần lớn thời gian giao dịch ảm đạm, lực cầu bất ngờ nhập cuộc mạnh vào phiên chiều giúp VN-Index ngược dòng ấn tượng.

Kết phiên 16/7, VN-Index bật tăng hơn 22 điểm, qua đó lấy lại mốc 1.804 điểm. Dù vậy, thanh khoản vẫn là điểm cần lưu ý khi giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt khoảng 17.700 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại ghi nhận tín hiệu tích cực hơn khi nhóm nhà đầu tư này mua ròng nhẹ khoảng 13 tỷ đồng trên toàn thị trường, ngắt chuỗi nhiều phiên bán ròng mạnh trước đó. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 26 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VIC với giá trị gần 253 tỷ đồng. Xếp sau là ACB với khoảng 218 tỷ đồng, VHM gần 154 tỷ đồng, HDB gần 75 tỷ đồng và SHB gần 49 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại PNJ với gần 148 tỷ đồng. Theo sau là SSI khoảng 132 tỷ đồng, FPT gần 96 tỷ đồng, VPB gần 86 tỷ đồng và CTG khoảng 85 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 41 tỷ đồng

Chiều mua, PVS được khối ngoại mua ròng nổi bật nhất với giá trị gần 31 tỷ đồng. Các mã xếp sau gồm SHS gần 10 tỷ đồng, CEO khoảng 4 tỷ đồng, IDC gần 4 tỷ đồng và MST gần 3 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, MBS dẫn đầu với hơn 13 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là INN khoảng 0,7 tỷ đồng, HUT và PVI cùng bị bán ròng khoảng 0,4 tỷ đồng, trong khi NRC ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 0,2 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 2 tỷ đồng

Chiều mua, F88 là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị gần 3 tỷ đồng. Ngoài ra, ABB và BIG cùng được mua ròng khoảng 1,5 tỷ đồng, MSR khoảng 0,7 tỷ đồng và MML khoảng 0,3 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ACV bị bán ròng mạnh nhất với gần 9 tỷ đồng. Các mã TVN, MPC và VEA cũng bị bán ròng nhưng giá trị không lớn, lần lượt khoảng 0,4 tỷ đồng, 0,3 tỷ đồng và 0,1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

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