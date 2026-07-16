EVNGENCO3 sắp chi hơn 1.123 tỷ đồng trả cổ tức, phát hành gần 90 triệu cổ phiếu tăng vốn

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3, mã chứng khoán: PGV) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Theo kế hoạch, EVNGENCO3 sẽ chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng. Với hơn 1,123 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền doanh nghiệp dự kiến chi cho đợt cổ tức này lên tới hơn 1.123 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 27/7/2026, trong khi ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/7/2026. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến vào ngày 20/8/2026.

Bên cạnh kế hoạch trả cổ tức bằng tiền, HĐQT EVNGENCO3 cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành tối đa gần 89,88 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 898,7 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phục vụ đợt phát hành được trích từ Quỹ đầu tư phát triển của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2025, căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Kế hoạch phát hành dự kiến triển khai trong năm 2026 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành.

Theo EVNGENCO3, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá mức trần 50% theo quy định sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Việc đồng thời triển khai phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu tăng vốn cho thấy EVNGENCO3 vừa duy trì chính sách chia sẻ lợi nhuận với cổ đông, vừa bổ sung nguồn lực tài chính thông qua việc giữ lại vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư trong giai đoạn tới.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 15/7, cổ phiếu PGV dừng ở mức 23.550 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa thị trường của EVNGENCO3 lên khoảng 26.458 tỷ đồng.