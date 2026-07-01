Cập nhật số liệu CTCK ngày 16/17: Những tên tuổi đầu tiên hé lộ KQKD quý 2, hai cái tên báo lãi "tăng bằng lần"

Tính đến sáng 16/7, đã có 5 CTCK công bố BCTC quý 2/2026.

CTCP Chứng khoán MB (mã: MBS) đã công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2/2026 với doanh thu và lợi nhuận cùng tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng trong quý 2, doanh thu hoạt động của MBS đạt 1.196 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng đến chủ yếu từ hoạt động tự doanh và cho vay. Cùng với đà tăng của doanh thu, chi phí hoạt động trong quý 2 của MBS cũng tăng 53%, lên 433 tỷ đồng.

Kết quả, MBS báo lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 377 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 301 tỷ đồng, tăng 36% và cũng nhích khoảng 3% so với quý đầu năm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của MBS đạt 2.215 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Công ty chứng khoán này ghi nhận lợi nhuận trước thuế 745 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 592 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 21% so với cùng kỳ năm 2025.

Tích cực hơn, 2 công ty chứng khoán ghi nhận mức lãi tăng bằng lần trong quý 2/2026. Cụ thể, CTCP Chứng khoán JB Việt Nam (JBSV) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 41 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần mức 13 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do hoạt động cho vay tăng trưởng mạnh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 73 tỷ đồng, tăng 228% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Ấn tượng không kém, Chứng khoán HVS báo lãi trước thuế gần 1,8 tỷ, gấp gần 4 lần so với mức LNTT khiêm tốn chưa tới 460 triệu của quý 2 năm trước. Doanh thu hoạt động trong kỳ đạt 4,5 tỷ đồng, hầu như đều tới từ lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM).

Luỹ kế 6 tháng, HVS lãi trước thuế hơn 3 tỷ đồng, tăng 225%.

Quán quân lợi nhuận tính đến thời điểm hiện tại là Chứng khoán TCBS (mã: TCX). Cụ thể, quý 2/2026, tổng doanh thu TCBS đạt 3.745 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.097 tỷ đồng, tăng 21% và đây cũng là mức lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động của TCBS.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 3.555 tỷ đồng, hoàn thành 47% kế hoạch lợi nhuận cả năm, phù hợp với tiến độ thực hiện mục tiêu kinh doanh năm 2026.