"Bom tấn" 100.000 tỷ chính thức nộp hồ sơ lên HoSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa thông báo đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết gần 1,27 tỷ cổ phiếu của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) vào ngày 13/7.

Việc đăng ký niêm yết diễn ra sau khi DMX khép lại đợt IPO với lượng đăng ký mua từ các nhà đầu tư đạt hơn 166 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 93% số lượng mà DMX chào bán, qua đó thu về khoảng 13.293 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, DMX đăng ký chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu với giá 80.000 đồng/cp. Đây là một trong những thương vụ IPO có quy mô lớn nhất trên thị trường trong năm 2026. Như vậy, so với kế hoạch chào bán, DMX vẫn còn gần 14 triệu cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký mua, tương đương tỷ lệ khoảng 7,5%.

DMX IPO là một trong những thương vụ có quy mô và cả sự quan tâm lớn nhất trên thị trường chứng khoán, khi thương vụ có sự góp mặt từ gần 30 nhà đầu tư tổ chức đại diện cho gần 60 quỹ đầu tư trong và ngoài nước, bên cạnh hàng nghìn nhà đầu tư cá nhân.

Nhóm định chế tài chính này đã hấp thụ tới 90% tổng khối lượng đăng ký; trong đó, dòng vốn tổ chức nước ngoài giữ vai trò chủ đạo khi chiếm 73%, và tổ chức trong nước chiếm 17%.

Dự kiến, trong tháng 8, cổ phiếu DMX sẽ chính thức chào sàn, gia nhập sân chơi HoSE. Dựa trên mức giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu và 1,26 tỷ cổ phiếu lưu hành dự kiến, giá trị vốn hóa của DMX sau đợt phát hành có thể đạt hơn 100 nghìn tỷ đồng (gần 3,9 tỷ USD).

Một điểm đáng chú ý, với quy mô vốn hóa tương đối lớn, DMX có thể đáp ứng điều kiện để được đưa vào các bộ chỉ số và ETF trong tương lai, qua đó thu hút dòng vốn thụ động. Việc lọt rổ sẽ vừa thúc đẩy cầu cổ phiếu, vừa khẳng định vị thế blue-chip của DMX trên thị trường.

Về kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm, DMX ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 54.644 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 45% mục tiêu đề ra.

Xét theo cơ cấu doanh thu (không bao gồm mảng Thợ Điện Máy Xanh), chuỗi Điện Máy Xanh đóng góp tỷ trọng lớn nhất với 67%, tiếp theo là Thế Giới Di Động chiếm 29% và TopZone chiếm 4%. Theo kênh bán hàng, doanh thu từ hệ thống cửa hàng vật lý chiếm 89%, trong khi kênh trực tuyến đóng góp 11%.

DMX cho biết tất cả các chuỗi bán lẻ tại Việt Nam đều duy trì mức tăng trưởng doanh thu hai chữ số dù không mở thêm điểm bán mới. Trong đó, TopZone ghi nhận mức tăng 38%, Điện Máy Xanh tăng 33% và Thế Giới Di Động tăng 30% so với cùng kỳ.

Tại thị trường Indonesia, chuỗi Erablue ghi nhận doanh thu 1.560 tỷ IDR, tương đương khoảng 2.260 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng đạt 19% cùng với việc tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh.