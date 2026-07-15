Cổ phiếu bị hủy niêm yết, CEO Bamboo Capital viết tâm thư xin lỗi cổ đông

Từ ngày 15/7/2025, cổ phiếu BCG của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và TCD của CTCP Tập đoàn Xây dựng TRACODI chính thức bị HoSE hủy niêm yết bắt buộc.

Đối với Bamboo Capital, doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin tài chính dù đã quá thời hạn. Cụ thể, đến nay công ty chưa công bố Báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2024 và 2025; Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025; toàn bộ Báo cáo tài chính quý năm 2025 cùng Báo cáo tài chính quý I/2026, bao gồm cả báo cáo riêng và hợp nhất.

Trong khi đó, TRACODI đã công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và 2025. Tuy nhiên, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đều từ chối đưa ra ý kiến đối với các báo cáo này.

Tổng giám đốc Bamboo Capital, ông Ng Wee Siong Leonard vào ngày 10/7 đã có tâm thư xin lỗi cổ đông, trong đó nhấn mạnh loạt vấn đề quan trọng.

"Việc hủy niêm yết không đồng nghĩa với việc chấm dứt hoạt động"

Lãnh đạo Bamboo Capital cho biết việc hủy niêm yết không đồng nghĩa với việc chấm dứt tư cách pháp nhân của công ty. Ông khẳng định công ty vẫn duy trì hoạt động theo quy định của pháp luật. Các đơn vị thành viên, khoản đầu tư, dự án, hợp đồng đang triển khai... vẫn được thực hiện. Quyền sở hữu hợp pháp của cổ đông đối với công ty cũng được pháp luật bảo vệ.

Nói về nguyên nhân dẫn đến việc chậm công bố BCTC, ông Leonard cho hay công ty phải đối mặt cùng lúc nhiều khó khăn. Điển hình, nhân sự cấp cao và khối tài chính kế toán biến động, dẫn tới khối lượng hồ sơ chuyển giao lớn và cần đối chiếu tỉ mỉ, mất thời gian hơn dự kiến. Nhiều hồ sơ phải phục vụ công tác điều tra vụ án xảy ra tại công ty, do đó cả ban lãnh đạo và đơn vị kiểm toán không thể tiếp cận đầy đủ trong một thời gian.

Bên cạnh đó, công ty đang trong giai đoạn tái cấu trúc quan trọng, nhất là xử lý nghĩa vụ trái phiếu và cơ cấu lại các khoản nợ. Việc này đòi hỏi đơn vị kiểm toán độc lập phải rà soát chuyên sâu và khắt khe hơn để đảm bảo tính trung thực, hợp lý của số liệu.

Đến tháng 12/2025, Bamboo Capital mới tìm được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024. Tuy nhiên, việc kiểm toán đến nay vẫn chưa hoàn tất.

HĐQT đang xây dựng và sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường thông qua chương trình tái trúc toàn diện nhằm tạo nền tảng phục hồi bền vững cho Bamboo Capital. Ban lãnh đạo hứa hẹn những kế hoạch tái cấu trúc đến năm 2030 trong đó lộ trình triển khai được chia làm hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, công ty chủ yếu duy trì kinh doanh bình ổn, tái cấu trúc tài chính, thoái vốn khỏi các dự án đầu tư không còn phù hợp qua đó giảm bớt áp lực nợ, tiết kiệm chi phí.

Ở giai đoạn sau, công ty xem xét huy động vốn từ các nhà đầu tư chiến lược, mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng lại niềm tin của cổ đông và khôi phục vị thế của Bamboo Capital.

Theo ông Leonard, ưu tiên cao nhất của công ty trong giai đoạn này là khắc phục tồn tại về công bố thông tin, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố năng lực tài chính và bảo vệ quyền lợi cổ đông.

“Hy vọng cổ đông nhìn thấy sự cố gắng không chỉ thông qua lời cam kết, mà bằng những kết quả cụ thể sẽ được thực hiện trong thời gian tới”, vị CEO cho hay.

Được biết, ﻿Bamboo Capital được thành lập năm 2011 và kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, bất động sản, xây dựng - đầu tư hạ tầng, sản xuất - thương mại, dịch vụ tài chính...

Đầu tháng 3/2025, cơ quan có thẩm quyền thông báo về quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồ Nam - cổ đông sáng lập và từng có thời gian dài giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Bamboo Capital.

Trên thị trường, cổ phiếu Bamboo Capital lập tức lao dốc mạnh sau thông tin trên, BCG cũng nhiều lần bị HoSE nhắc nhở do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin. Đến tháng 10/2025, mã cổ phiếu này bị đình chỉ giao dịch vì chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.