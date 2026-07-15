Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phiên 15/7: Khối ngoại thẳng tay bán ròng gần 1.000 tỷ đồng, tâm điểm FPT, PNJ

| | Thị trường chứng khoán

Phiên 15/7: Khối ngoại thẳng tay bán ròng gần 1.000 tỷ đồng, tâm điểm FPT, PNJ

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 980 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Áp lực bán gia tăng mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến thị trường chìm trong sắc đỏ trong phiên 15/7. VN-Index mất mốc 1.800 điểm, đóng cửa giảm 24,5 điểm xuống còn 1.782 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 15.400 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 980 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 969 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 139 tỷ đồng. Theo sau, BMP và STB là mã tiếp theo được gom mạnh 40 và 35 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, FPT dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 346 tỷ đồng. Theo sau là PNJ và SSI, lần lượt bị bán ròng 108 tỷ đồng và 72 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 4 tỷ đồng

Tại chiều mua, MBS được mua ròng mạnh nhất với giá 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vc3 xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng VTZ, NVB, MST.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 2 tỷ đồng; theo sau BVS bị bán 1,6 tỷ, SHS, C69, VFS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 7 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu F88 được khối ngoại 3 mua tỷ đồng. Theo sau, MML và ACV cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, OIL bị khối ngoại bán ròng 8 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , QNS, ABB, , , ,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Miếng bánh 10 tỷ USD hút vốn ngoại: Cuộc đua thâu tóm doanh nghiệp dược Việt ngày càng nóng

Miếng bánh 10 tỷ USD hút vốn ngoại: Cuộc đua thâu tóm doanh nghiệp dược Việt ngày càng nóng Nổi bật

Buồn của nhà đầu tư chứng khoán: Gần 900 cổ phiếu giảm giá, tài khoản thua lỗ hàng chục phần trăm

Buồn của nhà đầu tư chứng khoán: Gần 900 cổ phiếu giảm giá, tài khoản thua lỗ hàng chục phần trăm Nổi bật

Một doanh nghiệp trên HoSE chốt ngày chi gần 1.000 tỷ đồng trả cổ tức

Một doanh nghiệp trên HoSE chốt ngày chi gần 1.000 tỷ đồng trả cổ tức

15:17 , 15/07/2026
Chuyện gì đang xảy ra với FPT?

Chuyện gì đang xảy ra với FPT?

15:03 , 15/07/2026
Chứng khoán Artex muốn tăng vốn vượt 1.000 tỷ đồng

Chứng khoán Artex muốn tăng vốn vượt 1.000 tỷ đồng

14:59 , 15/07/2026
PNJ lại bị bán tháo

PNJ lại bị bán tháo

14:03 , 15/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên