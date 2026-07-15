Phiên 15/7: Khối ngoại thẳng tay bán ròng gần 1.000 tỷ đồng, tâm điểm FPT, PNJ

Áp lực bán gia tăng mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến thị trường chìm trong sắc đỏ trong phiên 15/7. VN-Index mất mốc 1.800 điểm, đóng cửa giảm 24,5 điểm xuống còn 1.782 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 15.400 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 980 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 969 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 139 tỷ đồng. Theo sau, BMP và STB là mã tiếp theo được gom mạnh 40 và 35 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, FPT dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 346 tỷ đồng. Theo sau là PNJ và SSI, lần lượt bị bán ròng 108 tỷ đồng và 72 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 4 tỷ đồng

Tại chiều mua, MBS được mua ròng mạnh nhất với giá 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vc3 xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng VTZ, NVB, MST.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 2 tỷ đồng; theo sau BVS bị bán 1,6 tỷ, SHS, C69, VFS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 7 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu F88 được khối ngoại 3 mua tỷ đồng. Theo sau, MML và ACV cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, OIL bị khối ngoại bán ròng 8 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , QNS, ABB, , , ,...