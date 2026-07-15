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Chứng khoán Artex muốn tăng vốn vượt 1.000 tỷ đồng

| | Thị trường chứng khoán

Chứng khoán Artex trình cổ đông kế hoạch chào bán 10 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn vượt 1.000 tỷ đồng.

Công ty CP Chứng khoán Artex (MCK: ART) thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 lần 3 vào chiều 15/7 tại tòa nhà FLC Landmark Tower số 5 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Theo tài liệu đại hội được bổ sung ngày 9/7, ART trình cổ đông kế hoạch chào bán 10 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ hoàn chào bán.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán, không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2026. Nếu hoàn tất, Chứng khoán Artex sẽ tăng vốn điều lệ từ 969 tỷ đồng lên mức 1.069 tỷ đồng.

Với 100 tỷ đồng dự kiến thu về, công ty sẽ dùng 60 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho vay ký quỹ và 40 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Chứng khoán Artex muốn tăng vốn vượt 1.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh: ART

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, HĐQT ART đề xuất chỉ tiêu doanh thu thuần 6 tỷ đồng, gấp 3,2 lần thực hiện năm 2025; lợi nhuận trước thuế cải thiện còn âm 6 tỷ đồng so với mức âm 36 tỷ đồng của năm trước.

Ngoài ra, đại hội cũng sẽ thông qua một số vấn đề khác như lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 hay tờ trình sửa đôi, bổ sung điều lệ công ty....

Trước đó, Chứng khoán Artex đã 2 lần tổ chức không thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026 đều với lý do không đủ túc số.

Trong diễn biến khác, ngày 9/7 vừa qua, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định về việc duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu ART. Lý do là sau 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký giao dịch không thực hiện công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Ngoài ra, cổ phiếu ART còn bị cảnh báo với lý do Báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên.

Chưa hết, cổ phiếu ART còn bị đình chỉ giao dịch theo Quyết định số 864/QĐ-SGDHN ngày 18/08/2023 do tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.


Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

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