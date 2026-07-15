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‘Bội thu’ trong mùa trước, Tổng giám đốc KIDO tiết lộ: ‘Đã có đơn từ hàng nghìn đến hàng triệu sản phẩm, sẽ tăng 200% sản lượng trong năm nay’

| | Thị trường chứng khoán

Tập đoàn KIDO vừa khởi động mùa kinh doanh Trung thu 2026 với thương hiệu KIDO's Bakery, đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng so với năm 2025, đồng thời mở rộng hệ thống phân phối và đẩy mạnh kênh khách hàng doanh nghiệp (B2B).

Theo doanh nghiệp, các kênh bán hàng đã hoàn tất công tác chuẩn bị và bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng từ khách hàng doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng cho mùa vụ năm nay.

Chia sẻ về kế hoạch kinh doanh, ông Trần Lệ Nguyên, Tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO, cho biết mùa Trung thu 2025 là năm thành công nhất của doanh nghiệp kể từ khi quay trở lại thị trường, với sản lượng tiêu thụ cao và nhiều sản phẩm bán hết trước dịp Trung thu.

Theo ông Nguyên, dù mùa vụ 2026 mới bắt đầu, doanh nghiệp đã ghi nhận các đơn đặt hàng từ khối khách hàng doanh nghiệp và nhiều đề nghị hợp tác mở điểm bán và phân phối.

Ông Trần Lệ Nguyên cho biết: "Hiện tại các kênh bán hàng khối doanh nghiệp và fanpage của chúng tôi đã tiếp nhận các đơn đặt hàng với số lượng từ hàng nghìn đến hàng triệu sản phẩm từ các đối tác. Chúng tôi cũng nhận được nhiều đề nghị hợp tác mở điểm bán và gian hàng Trung thu. Năm nay, chúng tôi đặt mục tiêu sản lượng gấp đôi so với năm 2025."

Theo lãnh đạo KIDO, doanh nghiệp sẽ mở rộng mạng lưới phân phối tại hệ thống trung tâm thương mại, showroom, các gian hàng trải nghiệm, khu công nghiệp và khu chế xuất.

Ngoài ra, doanh nghiệp đồng thời tăng cường hiện diện trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop và các kênh bán hàng trực tuyến nhằm tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, đặc biệt là khách hàng B2B.

Bên cạnh thương hiệu KIDO's Bakery, KIDO tiếp tục kinh doanh dòng bánh Trung thu Thọ Phát thông qua hệ thống hơn 300 cửa hàng miniBAO Thọ Phát với các hương vị truyền thống.

KIDO cho rằng thị trường Trung thu 2026 đang có nhiều thay đổi khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm có giá trị sử dụng cao, chú trọng yếu tố sức khỏe, thiết kế bao bì và khả năng truy xuất thông tin về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm. Bên cạnh đó, các quy định quản lý chặt chẽ hơn về an toàn thực phẩm cũng khiến các doanh nghiệp có quy trình sản xuất bài bản và quy mô lớn có thêm lợi thế cạnh tranh.

Để đáp ứng xu hướng này, KIDO cho biết đã chuẩn bị nguồn nguyên liệu, năng lực sản xuất và phát triển thêm các dòng bánh với nhân mới, đồng thời tiếp tục nhận các đơn hàng được cá nhân hóa dành cho doanh nghiệp.

Luỹ kế năm 2025, tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của KIDO đạt 9.054 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2024.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt gấp 6,8 lần và 8,7 lần, đạt mức 721 tỷ đồng và 587 tỷ đồng.

Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

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