BlackRock "tung tiền" gom hơn trăm tấn chỉ trong 1 phiên, điều gì đang diễn ra?

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý bất ngờ mua ròng gần 103 tấn bạc trong ngày 14/7. Hiện tại, SLV đang nắm hơn 14.960 tấn bạc. SLV đã trải qua 4 phiên bán ròng liên tiếp trước đó, cho thấy dòng vốn vẫn khá thận trọng trước biến động mạnh của thị trường.

Việc quỹ bất ngờ mua vào gần 103 tấn bạc trong phiên 14/7 có thể được xem là động thái đảo chiều đáng chú ý, diễn ra cùng nhịp hồi phục của giá bạc từ vùng quanh 57 USD/ounce lên khoảng 59 USD/ounce. Chốt phiên 14/7, trên sàn COMEX (Mỹ), giá bạc thế giới bật tăng gần 2% lên gần 59 USD/ounce.

Động thái mua ròng mạnh tay của quỹ bạc lớn nhất thế giới diễn ra trong bối cảnh môi trường vĩ mô trở nên thuận lợi hơn đối với nhóm kim loại quý sau báo cáo CPI Mỹ. Theo dữ liệu mới công bố, CPI tổng thể của Mỹ giảm 0,4% trong tháng 6, mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 4/2020, trong khi lạm phát tính theo năm hạ xuống 3,5%. CPI lõi không thay đổi so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các số liệu này lập tức kéo giảm kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Giới giao dịch hạ xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 7 xuống còn khoảng 15,5%, trong khi khả năng giữ nguyên lãi suất tăng lên khoảng 84,5%. Xác suất Fed nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản từ nay đến cuối năm cũng giảm xuống dưới 42%.

Cùng với sự điều chỉnh kỳ vọng lãi suất, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lùi về gần 4,583%, giảm khoảng 3,7 điểm cơ bản. Chỉ số DXY cũng giảm 0,28%, xuống quanh 100,95 điểm. Lợi suất hạ nhiệt và đồng USD suy yếu thường là yếu tố hỗ trợ đối với kim loại quý, trong đó có bạc, do nhóm tài sản này không sinh lãi cố định.

Ở chiều ngược lại, rủi ro tại eo biển Hormuz vẫn là biến số cần theo dõi. Khu vực này hiện chưa rơi vào trạng thái bị phong tỏa hoàn toàn, song hoạt động vận chuyển vẫn diễn ra trong điều kiện rủi ro quân sự và hàng hải ở mức cao.

Việc đề xuất áp phí được rút lại đã phần nào hạn chế đà tăng của giá dầu thô, dù xung đột vẫn khiến thị trường năng lượng duy trì một mức “phí bảo hiểm rủi ro” nhất định. Trên các thị trường bên ngoài, dầu WTI giao dịch quanh 80 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở gần 86 USD/thùng. Giá dầu nếu tiếp tục tăng mạnh có thể làm dấy lại lo ngại lạm phát, qua đó đẩy lợi suất đi lên và phần nào kìm hãm đà tăng của kim loại quý.

Nhìn chung, lực mua hơn trăm tấn bạc của quỹ lớn nhất thế giới xuất hiện đúng thời điểm thị trường chuyển trạng thái sau báo cáo CPI Mỹ. Lạm phát hạ nhiệt, kỳ vọng Fed bớt cứng rắn hơn, lợi suất trái phiếu giảm và đồng USD suy yếu đã tạo nền tảng thuận lợi cho dòng tiền quay lại nhóm kim loại quý. Dù vậy, diễn biến giá dầu và rủi ro vận tải tại eo biển Hormuz vẫn là những yếu tố có thể khiến thị trường bạc tiếp tục biến động mạnh trong các phiên tới.