TCBS báo lãi quý 2/2026 cao nhất lịch sử, lợi nhuận vượt 2.000 tỷ đồng

Quý 2/2026, tổng doanh thu TCBS đạt 3.745 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.097 tỷ đồng, tăng 21% so với Quý 2/2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 3.555 tỷ đồng, hoàn thành 47% kế hoạch lợi nhuận cả năm, phù hợp với tiến độ thực hiện mục tiêu kinh doanh năm 2026.

TCBS duy trì vị thế hàng đầu tại các mảng kinh doanh chiến lược. Công ty giữ vị trí số một về tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp với khoảng 48% thị phần (không bao gồm trái phiếu ngân hàng); đồng thời duy trì Top 3 thị phần môi giới trên HOSE (9,4%) và Top 2 trên HNX (9,0%). Quy mô cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt hơn 51,5 nghìn tỷ đồng, thuộc nhóm cao hàng đầu thị trường.

Công ty tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, đồng thời ghi nhận hiệu quả sử dụng vốn vượt trội với ROE 14,7%, ROA 7,3% và CIR đạt 10,1% - thuộc nhóm hiệu quả hàng đầu ngành.

Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) – với TCBS là đơn vị sáng lập và góp vốn đã vượt qua vòng đánh giá sơ bộ trong quy trình cấp phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính số, giúp Công ty sẵn sàng nắm bắt các cơ hội tăng trưởng mới khi khung pháp lý được hoàn thiện.

Về công nghệ và chuyển đổi AI, TCBS tiếp tục củng cố hệ sinh thái WealthTech, mở rộng ứng dụng Agentic AI trên toàn doanh nghiệp, từng bước chuyển dịch sang mô hình AI Native nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu hóa quy trình và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn dựa trên công nghệ.

Kết quả hoạt động kinh doanh

Cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán: Hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực, với thu nhập thuần đạt 1.380 tỷ đồng trong Quý 2/2026, tăng 66% so với cùng kỳ và đóng góp 42% tổng thu nhập thuần.

Tại ngày 30/6/2026, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt hơn 51,5 nghìn tỷ đồng, tăng 52% so với Quý 2/2025 và thuộc nhóm cao hàng đầu thị trường. Tỷ lệ cho vay trên vốn chủ sở hữu duy trì ở mức 1,13 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trần theo quy định hiện hành, qua đó tạo dư địa tăng trưởng vững chắc cho mảng này trong các giai đoạn tiếp theo.

TCBS ứng dụng AI trong quản trị hoạt động cho vay ký quỹ, hỗ trợ đánh giá rủi ro, quản trị danh mục cho vay và tối ưu chính sách lãi suất dựa trên quy mô giao dịch, mức độ gắn kết của khách hàng và danh mục tài sản, nhằm cân bằng giữa tăng trưởng dư nợ, hiệu quả sử dụng vốn và quản trị rủi ro.

Môi giới, hoa hồng và lưu ký chứng khoán: Thu nhập thuần từ hoạt động môi giới, hoa hồng và lưu ký đạt 69 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ chịu ảnh hưởng bởi môi trường lãi suất cao.

Tuy nhiên, TCBS ghi nhận tăng trưởng tích cực về quy mô khách hàng và mức độ tương tác trên nền tảng số, với 35.360 tài khoản mở mới trong quý, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Đối với phân khúc khách hàng tổ chức, Công ty đã hoàn thiện chính sách và hệ thống quản lý cho mô hình Non-Prefunding (NPF) dành cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài trong kỳ, với hạn mức giao dịch trên 1.000 tỷ đồng và danh sách hơn 50 cổ phiếu đủ điều kiện áp dụng.

Nền tảng Fundmart ghi nhận tổng giá trị phân phối chứng chỉ quỹ đạt khoảng 1,8 nghìn tỷ đồng trong Quý 2/2026, với trung bình 11.500 khách hàng đầu tư mỗi tháng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. TCBS đồng thời ra mắt phiên bản nâng cấp của TCWealth theo định hướng quản lý tài sản dựa trên mục tiêu (Goal-Based Investing), hỗ trợ khách hàng xây dựng danh mục phù hợp với mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro. Chỉ sau hai tháng, nền tảng thu hút hơn 20.000 khách hàng trải nghiệm.

N gân hàng đầu tư: Mảng ngân hàng đầu tư ghi nhận thu nhập thuần 837 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý, tổng giá trị phát hành trái phiếu đạt gần 61 nghìn tỷ đồng, tăng 138% so với Quý 2/2025; trong đó, trái phiếu doanh nghiệp ngoài ngân hàng đạt khoảng 59 nghìn tỷ đồng, chiếm 48% thị phần. Kết quả này phản ánh nhu cầu huy động vốn của khu vực doanh nghiệp tiếp tục duy trì ở mức cao, đồng thời khẳng định vai trò của thị trường trái phiếu như một kênh dẫn vốn trung và dài hạn ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế.

Song song với hoạt động tư vấn trái phiếu, TCBS hiện đang xây dựng nền tảng cho mảng tư vấn phát hành vốn cổ phần (ECM) nhằm mở rộng chuỗi giá trị dịch vụ thị trường vốn. TCBS đã bắt đầu tham gia hỗ trợ phân phối một số giao dịch trên thị trường, bao gồm thương vụ IPO của DMX và đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của F88 thông qua nền tảng TCInvest. Công ty kỳ vọng ECM sẽ từng bước trở thành động lực tăng trưởng mới, khi thị trường vốn Việt Nam mở rộng cả về quy mô và chiều sâu.

Kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu: Thu nhập thuần từ mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu đạt 964 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và cải thiện so với Quý 1/2026. Kết quả này chủ yếu nhờ nguồn cung trái phiếu mới với mức lãi suất cạnh tranh, phù hợp hơn với mặt bằng lãi suất thị trường và quy mô danh mục trái phiếu mở rộng. Trong kỳ, TCBS đã phân phối gần 22,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm đầu tư có thu nhập cố định.

Nền tảng giao dịch trái phiếu thứ cấp trực tuyến iConnect ghi nhận tổng giá trị giao dịch trong Quý 2 đạt gần 7,9 nghìn tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước và tăng 132% so với Quý 1/2026, góp phần nâng cao thanh khoản và khả năng tiếp cận thị trường trái phiếu của nhà đầu tư.

Tình hình tài chính

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Công ty đạt 100.592 tỷ đồng, tăng 25% so với cuối năm 2025. Vốn chủ sở hữu đạt 45.782 tỷ đồng, thuộc nhóm cao hàng đầu trong ngành chứng khoán Việt Nam, tạo lợi thế đáng kể trong việc mở rộng quy mô các hoạt động kinh doanh sử dụng vốn, đặc biệt là cho vay ký quỹ và đầu tư.

Các chỉ tiêu an toàn tài chính được duy trì ở mức phù hợp với chiến lược tăng trưởng. Tỷ lệ tổng nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,15 lần, trong khi tỷ lệ dư nợ cho vay ký quỹ trên vốn chủ sở hữu đạt 1,13 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trần theo quy định hiện hành, qua đó tạo dư địa tăng trưởng cho các giai đoạn tiếp theo.

Trong quý, TCBS tiếp tục đa dạng hóa nguồn vốn thông qua việc mở rộng hợp tác với các định chế tài chính quốc tế. Đến cuối tháng 6/2026, tổng dư nợ vay đạt hơn 52,5 nghìn tỷ đồng, trong đó tỷ trọng nguồn vốn vay quốc tế gia tăng so với quý trước. Cơ cấu nguồn vốn đa dạng và ổn định giúp Công ty nâng cao tính chủ động trong quản lý thanh khoản, tối ưu hóa cấu trúc vốn và duy trì năng lực hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Dấu Ấn WealthTech

Quý 2/2026, TCBS đã hiện thực hóa thành công văn hóa AI-first trên quy mô toàn công ty khi vượt ngoài phạm vi khối IT, tạo nền tảng để phát triển hệ sinh thái WealthTech toàn diện. Công ty hoàn thành cung cấp, đào tạo và đưa công cụ Agentic AI vào sử dụng hàng ngày cho 100% nhân sự.

Đồng thời, chiến lược chuyển đổi mô hình AI Native cũng hoàn thành giai đoạn thử nghiệm với 50% số lượng Scrum Team chuyển dịch sang mô hình mới tinh gọn, giúp giảm 25% thời gian hoàn thiện tính năng. Đây là tiền đề để TCBS hoàn thiện mô hình và sẵn sàng triển khai diện rộng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, năng lực công nghệ của Công ty tiếp tục được nâng tầm với sự chuyển dịch từ Chatbot sang AI Agent. TCBS đã nâng cấp xStudio – nền tảng Agentic AI của Công ty – lên mô hình Autonomous Agent với hai sản phẩm nổi bật là Virtual DA và Tesla Agent, có khả năng tự động xử lý các tác vụ phức tạp như phân tích dữ liệu, lập báo cáo và kiểm tra hợp đồng, cùng với hệ thống Knowledge Base tích hợp tri thức nội bộ và dữ liệu doanh nghiệp được tối ưu cho Agent.

Nhờ việc ứng dụng AI ngày càng linh hoạt và có chiều sâu, TCBS tiếp tục được vinh danh giải thưởng “Most Innovative Use of Technology – GenAI” (Ứng dụng công nghệ sáng tạo nhất - GenAI), đây là năm thứ 4 liên tiếp TCBS được FinanceAsia vinh danh hạng mục giải thưởng về sáng tạo công nghệ.

Năng lực bảo mật thông tin tiếp tục được khẳng định qua các chỉ số quốc tế ấn tượng: Microsoft Secure Score đạt 83,82/100 và AWS Foundation Security Best Practices đạt 86/100. Hệ thống TCInvest ghi nhận lượt truy cập cao của khách hàng, trung bình hơn 17,1 triệu lượt truy cập mỗi tháng, minh chứng cho mức độ gắn bó của nhà đầu tư với TCBS.