CII dự định vay tối đa 27.000 tỷ đồng để làm gì?

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE) vừa có văn bản gửi UBCKNN và các Sở GDCK, công bố thông tin bất thường liên quan đến phương án vay vốn.

Theo đó, ngày 13/7/2026, HĐQT CII đã ban hành Nghị Quyết số 198/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) về việc thông qua phương án vay vốn với tổng hạn mức cho vay gần 27.094 tỷ đồng của Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận để thực hiện Dự án Đầu tư Xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư theo Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Hợp đồng BOT) số 60/HĐ.BOT-CĐBVN ký ngày 8/12/2025.

Được biết, Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận là công ty con do CII nắm 55% tỷ lệ biểu quyết (40% trực tiếp và 15% gián tiếp thông qua Công ty CII Service) tính đến ngày 31/32026 theo BCTC hợp nhất quý I/2026 của CII.

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Trước đó, hồi giữa tháng 2/2025, Bộ Xây Dựng đã ban hành Quyết định số 2166/QĐ-BXD về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư.

Theo đó, tổng mức đầu tư dự án là 36.172,41 tỷ đồng; 100% vốn đầu tư do nhà đầu tư huy động và triển khai thực hiện.

Liên danh nhà đầu tư được tham gia dự án bao gồm: Liên Danh Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật TP.HCM (CII), Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả (Đèo Cả), Công ty CP Tasco (Tasco), Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - CTCP (Hoàng Long), Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII (Dịch vụ và Đầu tư CII).

Tuyến cao tốc được thực hiện theo hình thức BOT, thu phí hoàn vốn tuyến cao tốc từ TP.HCM đến Cầu Mỹ Thuận.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài hơn 96km (điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm, thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM; điểm cuối tại đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2, thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Đoạn TP.HCM - Trung Lương sẽ mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, nền đường rộng 41m, vận tốc thiết kế 120km/h.

Trong tương lai được đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô đã quy hoạch với đoạn từ Chợ Đệm - vành đai 4 quy mô 12 làn xe (nền đường rộng 56m); đoạn từ vành đai 4 - Trung Lương quy mô 10 làn xe (nền đường rộng 48,5m).

Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe, nền đường rộng 32,25m theo quy mô đã quy hoạch, vận tốc thiết kế 100km/h.

Đồng thời, xây dựng các công trình trên tuyến, hệ thống giao thông thông minh, hệ thống trạm thu phí, trạm dừng nghỉ… bảo đảm đồng bộ, hiệu quả theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, tuân thủ Luật Đường bộ ...

Việc đầu tư mở rộng hoàn chỉnh cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được kỳ vọng sẽ giúp giảm ùn tắc giao thông, cùng với các dự án giao thông đang khai thác trong khu vực sẽ hình thành một mạng lưới giao thông hoàn chỉnh trong khu vực Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và từng bước hoàn chỉnh mạng lưới đường cao tốc vùng Đồng bằng sông Cửu Long.



