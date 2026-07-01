Hai “gã khổng lồ” nghìn tỷ USD bán hơn trăm tấn vàng chỉ trong vài tháng

Sau giai đoạn mua gom kéo dài đẩy lượng sở hữu lên cao kỷ lục vào tháng 2/2026, hai “gã khổng lồ” quản lý các quỹ vàng lớn nhất thế giới là State Street Global Advisors (SSGA) và BlackRock đều đã giảm dần số vàng nắm giữ trong vài tháng qua.

Theo số liệu cập nhật từ Muavangbac.vn, nhóm SSGA gồm SPDR Gold Trust (GLD), SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM),… đã bán ròng khoảng 88 tấn vàng kể từ mức nắm giữ cao nhất vào tháng 2. Trong khi đó, các quỹ iShares Gold Trust (IAU), iShares Physical Gold ETC (SGLN), iShares Gold Trust Micro (IAUM) thuộc BlackRock cũng giảm khoảng 25 tấn.

Như vậy, nhóm quỹ trong tay hai “gã khổng lồ” quản lý hàng nghìn tỷ USD đã bán ròng tổng cộng khoảng 113 tấn vàng chỉ trong vòng vài tháng.

Đáng chú ý, đây là những ETF vàng có quy mô lớn nhất thị trường. Biến động dòng vốn của các quỹ này thường được giới đầu tư theo dõi sát sao vì phản ánh phần nào tâm lý của dòng tiền tổ chức đối với vàng.

Tuy nhiên, việc bán ròng không đồng nghĩa các tổ chức đang quay lưng với vàng. Thực tế, lượng bán ra chủ yếu diễn ra sau khi giá vàng tăng mạnh lên vùng đỉnh lịch sử, mang lại mức lợi nhuận rất lớn cho các nhà đầu tư đã tích lũy từ trước.

Trong giai đoạn cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, vàng hưởng lợi từ hàng loạt yếu tố hỗ trợ như kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, đồng USD suy yếu, căng thẳng địa chính trị kéo dài và nhu cầu mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương. Những yếu tố này đã giúp giá vàng liên tục xác lập các mức cao mới, kéo theo dòng vốn lớn chảy vào các quỹ ETF.

Khi giá đã tăng mạnh trong thời gian ngắn, hoạt động chốt lời của các quỹ đầu tư là điều tương đối dễ hiểu. Với quy mô tài sản rất lớn, chỉ cần điều chỉnh tỷ trọng đầu tư ở mức nhỏ cũng có thể tạo ra lượng vàng bán ra lên tới hàng chục tấn.

Đáng chú ý, lượng vàng bị bán ra từ các ETF vẫn chưa tạo ra áp lực đủ lớn để đảo chiều xu hướng dài hạn của thị trường. Triển vọng dài hạn của giá vàng vẫn được hỗ trợ bởi lực cầu vật chất và nhu cầu dự trữ từ ngân hàng trung ương nhiều quốc gia.

Điều này cho thấy thị trường vàng hiện nay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào dòng vốn ETF như giai đoạn 2020-2022. Thay vào đó, cấu trúc cầu đã trở nên đa dạng hơn với sự tham gia ngày càng lớn của các ngân hàng trung ương, quỹ đầu tư quốc gia và nhà đầu tư cá nhân trên toàn cầu.

Theo khảo sát của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) vào tháng 6/2026, khi được hỏi về dự trữ vàng sẽ thay đổi như thế nào trong 12 tháng tới, 45% trong tổng số 74 NHTW cho biết họ sẽ tăng dự trữ; 54% giữ nguyên dự trữ và chỉ có 1% dự kiến giảm dự trữ vàng.

Bên cạnh đó, việc các quỹ ETF vàng giảm lượng nắm giữ cũng cần được đặt trong bối cảnh quy mô tài sản của các quỹ này vẫn ở mức rất lớn so với lịch sử. Sau nhiều năm biến động, các ETF vàng vẫn đang nắm giữ hàng nghìn tấn vàng vật chất, tiếp tục đóng vai trò là một trong những kênh đầu tư quan trọng nhất của thị trường kim loại quý.

Một điểm đáng chú ý khác là dòng vốn ETF thường có tính chu kỳ khá rõ rệt. Trong những giai đoạn giá vàng tăng mạnh, nhiều nhà đầu tư lựa chọn chốt lời để bảo vệ thành quả đầu tư. Ngược lại, mỗi khi giá điều chỉnh sâu hoặc xuất hiện các yếu tố bất ổn mới trên thị trường tài chính, dòng vốn thường quay trở lại khá nhanh.

Lịch sử cho thấy các đợt bán ròng của ETF không phải lúc nào cũng báo hiệu xu hướng giảm kéo dài của giá vàng. Nhiều thời điểm trước đây, giá vàng vẫn tiếp tục đi lên ngay cả khi các quỹ ETF giảm lượng nắm giữ, nhờ lực mua từ các khu vực khác của thị trường.

Đối với nhà đầu tư, diễn biến tại các nhóm quỹ do SSGA và BlackRock quản lý nên được xem là một chỉ báo quan trọng nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định xu hướng giá vàng. Các yếu tố như chính sách tiền tệ của Fed, diễn biến lạm phát, sức mạnh đồng USD, nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương cũng như tình hình địa chính trị vẫn sẽ đóng vai trò quyết định trong trung và dài hạn.

Việc hai nhóm quỹ bán ròng tổng cộng khoảng 113 tấn vàng kể từ đỉnh tháng 2 phản ánh hoạt động tái cơ cấu danh mục và hiện thực hóa lợi nhuận sau giai đoạn tăng mạnh, hơn là tín hiệu cho thấy các tổ chức đã mất niềm tin vào kim loại quý. Trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu vẫn hiện hữu, vàng vẫn được nhiều tổ chức tài chính đánh giá là tài sản phòng thủ quan trọng trong danh mục đầu tư.