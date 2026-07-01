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CGV thông báo quan trọng về lãnh đạo cấp cao

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CGV thông báo quan trọng về lãnh đạo cấp cao

Ở một diễn biến khác, CGV cũng công bố quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng mới.

Mới đây, Công ty Cổ phần sành sứ thủy tinh Việt Nam (Vinaceglass, mã: CGV) thông báo quan trọng về lãnh đạo cấp cao. Cụ thể, Vinaceglass bổ nhiệm ông Lê Giang Nam giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của công ty kể từ ngày 13/7/2026.

Cùng ngày, doanh nghiệp công bố đơn từ nhiệm của Tổng Giám đốc Phan Thanh Liêm kiêm Giám đốc Chi nhánh Vinaceglass tại Bà Rịa Vũng Tàu.

Theo đơn từ nhiệm, ông Liêm cho biết từ ngày 1/6/2024 đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc CGV, sau đó kiêm nhiệm Giám đốc chi nhánh tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, do sức khỏe khó tiếp tục đảm nhận công tác, ông Liêm làm đơn xin thôi chức vụ. Ông Liêm vẫn chịu trách nhiệm hoàn thành các công việc liên quan đến các dự án xây dựng đang thực hiện tại Nghệ An.

Ở một diễn biến khác, CGV cũng công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng vào vị trí Giám đốc tài chính kể từ ngày 22/6 và Kế toán trưởng kể từ ngày 1/7.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần sành sứ thủy tinh Việt Nam (Vinaceglass) tiền thân là Công ty XNK Sành sứ thủy tinh Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 871/CNN-TCCB ngày 14/8/1993 của Bộ công nghiệp. Công ty được cổ phần hóa vào ngày 26/12/2006 và lên UPCoM năm 2017 với vốn điều lệ gần 95 tỷ đồng. Năm 2021, công ty đổi tên thành Vinaceglass.

Sản phẩm kinh doanh chính của công ty bao gồm vật liệu xây dựng sứ cách nhiệt, lò nung gốm sứ, nguyên vật liệu và vật tư cho ngành gốm sứ và thủy tinh, cũng như các sản phẩm cơ khí, như máng cáp, kệ đựng và tủ phòng cháy chữa cháy, cùng nhiều sản phẩm khác. Công ty cũng tham gia xây dựng các công trình dân dụng và cho thuê kho bãi, nhà xưởng.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, CGV đạt 65 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 400% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 5,3 tỷ đồng, gấp 3 năm trước.﻿

Dương Ngọc

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