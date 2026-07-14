Nhà đầu tư chứng khoán nên hành động ra sao sau phiên VN-Index lao dốc gần 50 điểm rồi "rút chân"?

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu tuần mới bằng một phiên giao dịch đầy biến động. Áp lực bán gia tăng nhanh chóng khiến VN-Index có thời điểm bốc hơi tới 48 điểm, trước khi lực cầu xuất hiện tại vùng giá thấp giúp chỉ số rút chân và thu hẹp mức giảm còn khoảng 28 điểm khi đóng cửa phiên 13/7.

Dù giữ lại được ngưỡng tâm lý quanh 1.800 điểm, sắc đỏ vẫn bao trùm phần lớn thị trường. Trên HoSE, có tới 271 cổ phiếu giảm giá, áp đảo hoàn toàn so với 52 mã tăng. Riêng rổ VN30 ghi nhận 27/30 mã đi xuống, cho thấy áp lực bán tập trung mạnh tại nhóm vốn hóa lớn.

Thanh khoản cũng không tăng tương ứng với biên độ biến động khi giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt khoảng 17.900 tỷ đồng. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng, khi bên mua chưa sẵn sàng giải ngân mạnh dù mặt bằng giá đã giảm sâu trong phiên.

Cú “rút chân” nhờ nỗ lực của một số cổ phiếu ngân hàng

Trao đổi về diễn biến thị trường, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Giám đốc Khu vực cao cấp Chứng khoán HD (HDS) , cho biết sự hồi phục của một số cổ phiếu ngân hàng, đại diện là TCB và VPB trong những phút cuối phiên đã phần nào giúp VN-Index hạn chế mức giảm, đồng thời giữ chỉ số quanh mốc tâm lý 1.800 điểm.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, đây vẫn là một phiên giao dịch không mấy tích cực khi VN-Index giảm khoảng 1,5%, trong khi số lượng cổ phiếu mất giá áp đảo trên diện rộng.

Nhìn từ đầu năm 2026, ông Tâm nhận định VN-Index vẫn chủ yếu vận động trong trạng thái đi ngang với biên độ rộng và thanh khoản thấp. Dù thị trường từng nhận được động lực từ một bộ phận cổ phiếu trụ cùng kỳ vọng nâng hạng, dòng tiền vẫn tỏ ra dè dặt trước những biến số về lãi suất.

Mặt bằng lãi suất tại Việt Nam đã duy trì xu hướng tăng từ cuối năm 2025. Đồng thời, lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục nâng lãi suất vào cuối năm 2026 cũng khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với các tài sản rủi ro.

VN-Index có thể tiếp tục rung lắc, hỗ trợ gần tại 1.760–1.780 điểm

Theo chuyên gia, cây nến rút chân trong phiên 13/7 cho thấy lực cầu đã xuất hiện tại vùng giá thấp, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã hoàn tất quá trình điều chỉnh.

Sau một phiên giảm mạnh và độ rộng nghiêng hẳn về bên bán, tâm lý của một bộ phận nhà đầu tư nhiều khả năng đã chuyển sang trạng thái phòng thủ.

"VN-Index có thể tiếp tục rung lắc trong những phiên tới trước khi tìm được vùng cân bằng rõ ràng hơn. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số được xác định quanh 1.760–1.780 điểm, tương ứng khu vực đường trung bình động 200 ngày", chuyên gia HDS dự báo.

Dù vậy, trong bối cảnh thị trường đang đi ngang với biên độ lớn, chuyên gia cho rằng nhà đầu tư không nên dự đoán chính xác diễn biến của chỉ số trong từng phiên. Những động thái kéo hoặc đỡ cổ phiếu trụ có thể khiến VN-Index biến động khó lường, trong khi phần lớn cổ phiếu vẫn vận động theo xu hướng riêng.

Theo vị chuyên gia từ HDS, việc quản trị danh mục cần được đặt lên ưu tiên cao hơn so với dự đoán điểm số. Với những cổ phiếu đã liên tục hình thành đáy ngắn hạn dù VN-Index chủ yếu đi ngang trong thời gian qua, các nhịp hồi kỹ thuật có thể được tận dụng để hạ tỷ trọng và giảm rủi ro.

Điều đáng lo ngại ở nhóm này không chỉ nằm ở khoản thua lỗ trước mắt, mà còn ở khả năng mất nhiều thời gian để quay lại xu hướng tăng. Việc tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu yếu hơn thị trường có thể làm gia tăng chi phí cơ hội, ngay cả khi VN-Index không điều chỉnh quá sâu.

Ở chiều ngược lại, biến động mạnh cũng có thể mở ra điểm mua kỹ thuật tại một số ít cổ phiếu vẫn duy trì được sức mạnh tương đối . Nhà đầu tư nên ưu tiên các mã còn giữ xu hướng tăng hoặc ít nhất duy trì nền tích lũy hướng lên, trong đó một số cổ phiếu ngân hàng đang cho thấy diễn biến tích cực hơn mặt bằng chung.

"Chiến lược phù hợp là chờ cổ phiếu điều chỉnh về vùng giá hợp lý và giải ngân từng phần, thay vì mua đuổi khi thị trường hoặc cổ phiếu bất ngờ tăng mạnh. Cách tiếp cận này giúp nhà đầu tư kiểm soát giá vốn và duy trì khả năng xử lý nếu thị trường tiếp tục rung lắc", ông Tâm nhấn mạnh.