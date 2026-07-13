Buồn của cổ đông PNJ: Cổ phiếu “cưa đôi” chỉ sau 6 tháng

Cổ phiếu CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Kết phiên 13/7, thị giá PNJ mất gần 6%, lùi về 43.850 đồng/cổ phiếu, vùng thấp nhất trong khoảng 15 tháng. Gần 6,7 triệu đơn vị được sang tay, cho thấy dòng tiền bắt đáy vẫn hiện diện, song chưa đủ sức hấp thụ áp lực bán đang dồn dập. Vốn hóa PNJ theo đó thu hẹp lại còn khoảng 22.400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chỉ khoảng 6 tháng trước, PNJ từng lập đỉnh lịch sử gần 85.000 đồng/cp hồi cuối tháng 1/2026 (tính theo giá điều chỉnh). Từ vùng cao nhất, thị giá nay đã gần như bị “cưa đôi” chỉ sau chưa đầy 6 tháng.

Những phiên giao dịch kỷ lục về thanh khoản vẫn chưa thể chặn đà trượt giá, khi lực cầu giải cứu liên tục bị lượng cung lấn át và cổ phiếu vẫn loay hoay trong hành trình tìm đáy mới.

Đà giảm của PNJ diễn ra sau khi doanh nghiệp cho biết đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng liên quan đến việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, công ty thành viên của PNJ, về hành vi buôn lậu kim cương.

Ngay sau đó, phía PNJ và ban lãnh đạo doanh nghiệp đã có nhiều động thái trấn an khách hàng, cổ đông. Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư trực tuyến ngày 6/7, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT cho biết kim cương của PNJ được nhập khẩu từ Thái Lan và Hồng Kông với đầy đủ chứng từ hợp lệ.

Bà Dung đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ giữa PNJ và P-Lab chỉ giới hạn ở các hợp đồng dịch vụ giám định, bởi P-Lab chỉ thực hiện chức năng cấp chứng nhận chứ không kinh doanh kim cương. Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo khẳng định không có viên nào trong khoảng 28.000 viên kim cương bị cáo buộc liên quan đến vụ buôn lậu được bán qua hệ thống phân phối của PNJ.

Trong bối cảnh thị giá giảm sâu, nhiều lãnh đạo và người thân đã ra tay "cứu giá" cổ phiếu bằng cách đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu. Điển hình, ông Phan Quốc Công, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PNJ, vừa đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu nhằm cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 17/7 đến ngày 14/8.

Đồng thời, ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung, cũng đăng ký mua 300.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 10/7 đến ngày 7/8.

﻿PNJ công bố kế hoạch mua cổ phiếu quỹ

Trong một diễn biến khác, mới đây PNJ đã thông qua phương án bán 169.559 cổ phiếu quỹ hiện có, tương đương 0,03% tổng số lượng cổ phần đã phát hành của Công ty.

Giá đặt bán không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến trong quý III/2026.

PNJ cho biết việc mua lại cổ phiếu quỹ là một trong những giải pháp mà HĐQT xem xét triển khai trong bối cảnh hiện nay nhằm bảo vệ giá trị của công ty, cũng như cam kết đồng hành cùng lợi ích lâu dài của cổ đông.

Tuy nhiên theo PNJ, theo quy định hiện hành, trước khi công ty có thể thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ, doanh nghiệp cần xử lý số lượng cổ phiếu quỹ đang sở hữu.

Bên cạnh đó, ngày 17/8/2026 tới đây, PNJ sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết. Thời gian thực hiện trong tháng 8/2026. Nội dung lấy ý kiến nhằm thông qua phương án mua lại cổ phiếu của chính công ty theo quy định tại Luật Chứng khoán và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).