Chứng khoán bất ngờ đánh rơi gần 50 điểm rồi "rút chân", chuyên gia nêu cảnh báo quan trọng

Chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch đầy biến động đầu tuần khi áp lực bán bất ngờ dâng cao trên diện rộng.

Chỉ trong ít phút, "sóng thần" bán tháo quét qua nhóm vốn hóa lớn khiến VN-Index có thời điểm lao dốc gần 50 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện mạnh về cuối phiên giúp chỉ số có cú "rút chân" ngoạn mục, VN-Index vẫn đóng cửa ngày 13/7 tại 1.800 điểm, giảm 28 điểm (-1,52%).

Lý giải diễn biến này, ông Bùi Văn Huy, Phó Giám đốc FIDT, cho rằng nhịp điều chỉnh của thị trường là kết quả của sự cộng hưởng giữa nhiều yếu tố bất lợi trong và ngoài nước, trong bối cảnh VN-Index đã tăng mạnh trong thời gian trước đó.

Ở bên ngoài, thị trường tài chính toàn cầu chịu áp lực sau khi biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu khá "diều hâu". Fed tiếp tục bày tỏ lo ngại về lạm phát, giá năng lượng và những bất ổn địa chính trị, qua đó phát tín hiệu duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn kỳ vọng. Điều này khiến đồng USD tiếp tục mạnh lên, gây áp lực lên tỷ giá cũng như dòng vốn tại các thị trường mới nổi.

Cùng lúc, căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang sau các cuộc không kích của Mỹ và động thái đáp trả từ Iran, đẩy giá dầu Brent tăng từ khoảng 70 USD lên 75 USD/thùng. Bên cạnh đó, IMF cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026, đồng thời nâng dự báo lạm phát, làm gia tăng tâm lý thận trọng và giảm khẩu vị rủi ro của giới đầu tư.

Trong nước, theo ông Huy, thị trường vốn đã có dấu hiệu suy yếu khi phải đối mặt với áp lực lãi suất và lạm phát. Áp lực tỷ giá cũng gia tăng khi Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm, trong khi giá bán USD tại nhiều ngân hàng tiến sát 26.470 đồng/USD. Đồng USD mạnh không chỉ thu hẹp dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ mà còn làm gia tăng chi phí nhập khẩu của doanh nghiệp. Ngoài ra, thông tin liên quan đến vụ triệt phá đường dây buôn bán, kiểm định kim cương lậu cũng tạo tác động tiêu cực lên nhóm cổ phiếu bán lẻ trang sức.

Theo vị chuyên gia, sự cộng hưởng của những yếu tố bất lợi trong nước với làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán thế giới đã khiến tâm lý nhà đầu tư nhanh chóng chuyển sang trạng thái phòng thủ, kích hoạt áp lực bán trên diện rộng. Đây là nguyên nhân chính khiến VN-Index có thời điểm mất gần 50 điểm trước khi lực cầu bắt đáy giúp chỉ số "rút chân" về cuối phiên.

Dù thị trường có cú hồi đáng kể trong phiên, ông Huy cho rằng xu hướng ngắn hạn chưa thực sự cải thiện. VN-Index nhiều khả năng vẫn vận động theo trạng thái sideway down, do đó nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro bằng cách giảm tỷ trọng sử dụng đòn bẩy, đồng thời hạn chế mở vị thế mua mới. Việc giải ngân chỉ nên được cân nhắc khi thị trường hình thành vùng tích lũy đủ tin cậy, thanh khoản cải thiện và áp lực cung suy giảm.

Cùng quan điểm, nhiều chuyên gia khác nhận định thị trường có thể tiếp tục đối mặt với khó khăn trong nửa đầu tuần. VN-Index nhiều khả năng sẽ lùi về kiểm định vùng đáy trung hạn 1.790-1.800 điểm được thiết lập trong tháng trước. Theo các chuyên gia, kịch bản này xuất phát từ việc thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp, dòng tiền lớn tiếp tục đứng ngoài chờ kết quả kinh doanh quý II thay vì mua theo các thông tin mang tính kỳ vọng, trong khi khối ngoại vẫn chưa cho thấy tín hiệu đảo chiều sang mua ròng.