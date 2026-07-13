Kế toán trưởng một doanh nghiệp nghìn tỷ tại TP.HCM xin từ nhiệm

CTCP Transimex (mã chứng khoán: TMS) vừa công bố đơn xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của ông Phạm Xuân Quang.

Trong đơn từ nhiệm, ông Quang khẳng định không có bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp nào với Transimex liên quan đến quyết định rời vị trí. Đồng thời, ông cho biết không còn trách nhiệm, nghĩa vụ hoặc khoản nợ nào liên quan đến công ty trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.

Biến động nhân sự diễn ra không lâu sau khi Transimex nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), với tổng số tiền phạt lên tới 555 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 26/6/2026, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 346/QĐ-XPHC xử phạt Transimex do nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trong đó, mức phạt lớn nhất là 175 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch tại báo cáo tình hình quản trị và báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của các năm 2024 và 2025. Ngoài tiền phạt, Transimex còn bị buộc cải chính các thông tin sai lệch theo quy định.

Doanh nghiệp tiếp tục bị phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và những người có liên quan của các đối tượng này.

Đối với hành vi vi phạm thời hạn công bố thông tin, Transimex bị phạt 92,5 triệu đồng. Theo cơ quan quản lý, công ty chậm công bố từ 15 ngày trở lên về việc không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng kể từ ngày 27/1/2026 trên website doanh nghiệp, hệ thống của HoSE và UBCKNN. Transimex cũng chậm công bố dưới 15 ngày đối với một số tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Bên cạnh đó, công ty bị phạt 85 triệu đồng do chậm báo cáo văn bản thông báo kèm danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Tài liệu này phải được báo cáo trong vòng 15 ngày kể từ khi doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng về cơ cấu cổ đông.

Cuối cùng, Transimex bị phạt thêm 65 triệu đồng do công bố không đầy đủ nội dung tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và 2025.

Như vậy, tổng số tiền Transimex phải nộp cho 5 hành vi vi phạm là 555 triệu đồng. Ngoài nghĩa vụ tài chính, doanh nghiệp còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với nội dung công bố sai lệch.﻿

Về tình hình kinh doanh quý 1/2026, Transimex ghi nhận doanh thu bán hàng đạt 789,7 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và lợi nhuận kế toán trước thuế 114,5 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản hợp nhất của Transimex đạt 8.899 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Đáng chú ý, lượng tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh 77%, lên 865 tỷ đồng.