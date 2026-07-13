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Ba cổ phiếu VN-30 bị khối ngoại "xả" hàng trăm tỷ trong phiên VN-Index rung lắc

| | Thị trường chứng khoán

Ba cổ phiếu VN-30 bị khối ngoại "xả" hàng trăm tỷ trong phiên VN-Index rung lắc

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 254 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Đồng pha với diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán toàn cầu, VN-Index trải qua một phiên rung lắc mạnh khi có thời điểm mất gần 50 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện về cuối phiên giúp chỉ số "rút chân", thu hẹp đáng kể đà giảm. Chốt phiên 13/7, VN-Index giảm 28 điểm xuống 1.800 điểm, thanh khoản trên HoSE đạt hơn 21.500 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 254 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 258 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VHM được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 29 tỷ đồng. Theo sau, MBB và HDB là mã tiếp theo được gom mạnh 82 và 59 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, CTG dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 120 tỷ đồng. Theo sau là HPG và VPB, lần lượt bị bán ròng 109 tỷ đồng và 101 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 4 tỷ đồng

Tại chiều mua, MBS được mua ròng mạnh nhất với giá 24 tỷ đồng. Bên cạnh đó, SHS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 2,7 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng PVS, C69, NVB.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 19 tỷ đồng; theo sau BVS bị bán 3 tỷ, TNG, VFS, CEO bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 0,3 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu ABB được khối ngoại 0,3 mua tỷ đồng. Theo sau, WSB và FOC cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, QNS bị khối ngoại bán ròng 0,6 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , MSR, TVN, , , ,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
khối ngoại

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