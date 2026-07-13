Cổ phiếu nhà sản xuất "Anh trai vượt ngàn chông gai" xuống đáy 20 tháng

Cổ phiếu YEG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 tiếp tục diễn biến tiêu cực trong phiên đầu tuần 13/7. Thị giá ghi nhận mức giảm mạnh hơn 5% xuống còn 8.270 đồng/cp, khối lượng giao dịch tăng lên hơn 1,8 triệu đơn vị, gấp đôi phiên liền trước.

Đây là mức giá thấp nhất của cổ phiếu YEG kể từ tháng 10/2024, tương ứng hơn 20 tháng trước. Tính từ đầu năm, thị giá đã đánh rơi hơn 28% giá trị, vốn hóa thị trường của Yeah1 hiện còn hơn 1.697 tỷ đồng.

Yeah1 được biết tới là nhà sản xuất các show truyền hình thực tế hàng đầu Việt Nam hiện nay như Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng hay Gia đình Haha.

Đầu tháng 7 vừa qua, doanh nghiệp vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Yeah1 dự kiến chào bán 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 3 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu mới bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Với số tiền dự kiến thu được là 250 tỷ đồng, Yeah1 sẽ được sử dụng góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết nhằm bổ sung nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh của các công ty này trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Năm 2026, YeaH1 đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1,650 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm trước. Trọng tâm là cải thiện lợi nhuận sau giai đoạn đầu tư mạnh, với kế hoạch lãi sau thuế đạt 105 tỷ đồng, tăng 36%.Toàn bộ lợi nhuận dự kiến được giữ lại để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Kế hoạch năm 2026 dựa trên việc tiếp tục triển khai các chương trình chủ lực như “Anh trai vượt ngàn chông gai” và “Gia đình Haha” phiên bản mới, đồng thời chuẩn hóa mô hình “kinh tế thần tượng” với nhóm nhạc UPRIZE và các nghệ sĩ độc lập làm hạt nhân.