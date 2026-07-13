Cơ cấu cổ đông PC1 lại có biến

Nhóm cổ đông liên quan đến CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII) vừa tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Tập đoàn PC1 (mã PC1).

Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII đã mua thêm 277.100 cổ phiếu PC1 trong phiên 13/7/2026 với mục đích để đầu tư. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu PC1 do Đầu tư CII nắm giữ tăng từ 19,48 triệu lên hơn 19,76 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,74% lên 4,8% vốn điều lệ.

Đầu tư CII là công ty con của CII - cổ đông lớn nắm giữ 21,68 triệu cổ phiếu PC1 (tỷ lệ 5,27%). Như vậy sau giao dịch, nhóm CII đã tăng sở hữu tại PC1 lên hơn 41,43 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10,07% vốn điều lệ), trở thành cổ đông lớn thứ hai chỉ sau ông Trịnh Văn Tuấn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh PC1 vừa trải qua biến động lớn lớn khi ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT, cùng 6 lãnh đạo khác gồm ông Vũ Ánh Dương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc; các Phó Tổng Giám đốc gồm ông Võ Hồng Quang, ông Nguyễn Minh Đệ, ông Trịnh Ngọc Anh, ông Đặng Quốc Thử và bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng bị khởi tố với các cáo buộc liên quan đến hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản".

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PC1 hiện đang dừng ở mức 21.250 đồng/cp, tăng 20% so với vùng đáy giữa tháng 5 nhưng vẫn thấp hơn 32% so với đỉnh hồi đầu tháng 3.

Về kết quả kinh doanh, PC1 vừa trải qua năm 2025 kinh doanh khởi sắc với doanh thu thuần cả năm đạt 13.085 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.356 tỷ đồng, tăng 91%, thuộc nhóm kết quả cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.