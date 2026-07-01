Dragon Capital chỉ ra một yếu tố đã tạo đỉnh, chứng khoán Việt Nam có thêm động lực nửa cuối năm

Trong báo cáo mới đây, Dragon Capital nhận định số liệu vĩ mô nửa đầu năm tiếp tục khẳng định tốc độ và chất lượng tăng trưởng của Việt Nam. GDP tăng 8,39% trong quý II và 8,18% trong nửa đầu năm.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở cơ cấu tăng trưởng khi tích lũy tài sản tăng 15,2% so với cùng kỳ, gần gấp đôi mức tăng 8,15% của tiêu dùng và là khoảng cách lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Cùng với đó, đầu tư công, đầu tư tư nhân và vốn FDI đều tăng trưởng đồng thời, phản ánh nền tảng tăng trưởng của nền kinh tế đang trở nên vững chắc hơn.

Xu hướng này cũng được phản ánh qua hoạt động sản xuất khi ngành chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính, trong khi doanh nghiệp gia tăng nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu để chuẩn bị cho chu kỳ mở rộng sản xuất trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tiêu dùng nội địa và du lịch vẫn duy trì tăng trưởng tích cực, giúp nền kinh tế có thêm nhiều động lực hỗ trợ.

Một điểm đáng chú ý là lạm phát đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong tháng 6 sau khi giá năng lượng giảm. Dù còn quá sớm để khẳng định xu hướng, Dragon Capital cho rằng đây là tín hiệu tích cực, giúp duy trì dư địa cho các chính sách hỗ trợ tăng trưởng.

Trên thị trường chứng khoán, VN-Index bước vào giai đoạn tích lũy trong tháng 6 sau giai đoạn biến động mạnh bởi giá dầu và các yếu tố địa chính trị.

Dù diễn biến ngắn hạn khá giằng co, song dòng tiền tiếp tục luân chuyển sang các nhóm tài chính, bất động sản và công nghiệp. Trong khi đó, nhà đầu tư trong nước vẫn hấp thụ lượng bán ròng của khối ngoại với 268.000 tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng, nâng tổng số tài khoản trên thị trường lên hơn 13,4 triệu.

Theo báo cáo, trong bối cảnh lạm phát nhiều khả năng đã qua đỉnh, dư địa chính sách vẫn được duy trì và việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường Việt Nam có hiệu lực từ tháng 9, các yếu tố nền tảng đang tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho triển vọng của thị trường chứng khoán trong nửa cuối năm.