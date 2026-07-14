Ngọc Châu Âu lên tiếng về chất lượng những viên kim cương đã bán ra

Một sản phẩm dây chuyền kim cương được giới thiệu trên fanpage Ngọc Châu Âu.

Ngày 12/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, mở rộng điều tra Chuyên án 268V về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Lực lượng chức năng khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. Trong số này có Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ thương hiệu kim cương Ngọc Châu Âu tại TP.HCM.

Tối cùng ngày, thương hiệu Kim cương Ngọc Châu Âu có thông báo chính thức, xác nhận doanh nghiệp hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, Ngọc Châu Âu cam kết mọi sản phẩm kim cương bán ra đều đảm bảo đúng chất lượng như đã công bố.

“Mọi thông tin và kết luận chính thức sẽ được công bố bởi cơ quan có thẩm quyền. Kính mong quý khách hàng tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống và chờ đợi kết luận chính thức, tránh những suy diễn hoặc thông tin chưa được kiểm chứng”, doanh nghiệp nhấn mạnh.

Bà Hoàng Thị Thanh Nga, CEO thương hiệu Ngọc Châu Âu từng là nhà tài trợ và chế tác vương miện của nhiều cuộc thi sắc đẹp.

Công ty TNHH Ngọc Châu Âu (NCA Luxury Jewelry) là thương hiệu trang sức chuyên chế tác và kinh doanh kim cương do bà Hoàng Thanh Nga sáng lập và điều hành. Doanh nghiệp tự giới thiệu đã có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Thương hiệu được nhiều người biết tới khi trở thành đơn vị tài trợ vương miện cho nhiều cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Miss Cosmo 2024, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Miss World Vietnam 2022...

Trước khi bà Hoàng Thị Thanh Nga bị khởi tố, thương hiệu Kim cương Ngọc Châu Âu thông báo về việc các cửa hàng tạm đóng cửa từ 11/7 đến 24/7. Theo doanh nghiệp, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, đồng thời công ty cần thêm thời gian để rà soát, hoàn thiện hệ thống vận hành trước khi hoạt động trở lại.

Đối với những vấn đề phát sinh trong thời gian này, doanh nghiệp cho biết sẽ ghi nhận và xử lý ngay sau khi cửa hàng hoạt động trở lại vào ngày 25/7.

Liên quan cuộc điều tra mở rộng vụ buôn lậu kim cương, ngoài Hoàng Thị Thanh Nga, ba bị can mới bị khởi tố gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý; Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm và Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định các đối tượng đã thông qua các ứng dụng mạng xã hội liên hệ với đầu mối là người Ấn Độ để đặt mua kim cương, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép số hàng này về Việt Nam nhằm tiêu thụ, thu lợi bất chính.