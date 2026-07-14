Một cổ phiếu lớn bị tự doanh CTCK "xả" 150 tỷ đồng phiên 14/7

Sau phiên giao dịch giảm điểm mạnh với thanh khoản đột biến, tâm lý nhà đầu tư trở nên tiêu cực hơn khi mở cửa phiên 14/7. Sang tới phiên chiều, thị trường sau đó phục hồi khá tốt, VN-Index đóng cửa tăng 6,09 điểm (+0,34%) lên mức 1.806,63 điểm. Giao dịch khối ngoại cũng chưa cải thiện khi nhóm nhà đầu tư này tiếp tục bán ròng khoảng 161 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 100 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại MWG với giá trị 38 tỷ đồng, tiếp theo là MBB (31 tỷ đồng), VPB (21 tỷ đồng), TCB (17 tỷ đồng), BAF (16 tỷ đồng), HPG (11 tỷ đồng), VCB (10 tỷ đồng), MSN (6 tỷ đồng), STB (6 tỷ đồng) và NVL (4 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, VHM là cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất với giá trị 150 tỷ đồng, tiếp theo là ACB (27 tỷ đồng), CTG (16 tỷ đồng), VCI (12 tỷ đồng), BSR (8 tỷ đồng), trong khi MCH, VHC, VIC và VCG cùng bị bán ròng 6 tỷ đồng, PNJ bị bán ròng 4 tỷ đồng.

