Hiện tượng lần đầu xuất hiện tại PNJ sau hơn 4 tháng

Từ vùng đáy 15 tháng, cổ phiếu CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) vừa có cú tăng ngoạn mục qua đó kết thúc phiên 14/7 ở mức giá trần 46.900 đồng/cp. Đây là lần đầu tiên cổ phiếu này tăng kịch trần sau hơn 4 tháng, kể từ phiên 10/3/2026. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt xấp xỉ 24.000 tỷ đồng.

Điều này hoàn toàn trái ngược với diễn biến vài tuần trở lại đây. Cổ phiếu PNJ đã có nhiều phiên rơi sâu, thậm chí giảm kịch sàn sau khi biến cố kim cương xảy ra vào đầu tháng 7. Cụ thể, ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, công ty thành viên của PNJ, bị khởi tố về hành vi buôn lậu kim cương.

Ngay sau đó, phía PNJ và ban lãnh đạo doanh nghiệp đã có nhiều động thái trấn an khách hàng, cổ đông. Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư trực tuyến ngày 6/7, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT cho biết kim cương của PNJ được nhập khẩu từ Thái Lan và Hồng Kông với đầy đủ chứng từ hợp lệ.

Bà Dung đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ giữa PNJ và P-Lab chỉ giới hạn ở các hợp đồng dịch vụ giám định, bởi P-Lab chỉ thực hiện chức năng cấp chứng nhận chứ không kinh doanh kim cương. Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo khẳng định không có viên nào trong khoảng 28.000 viên kim cương bị cáo buộc liên quan đến vụ buôn lậu được bán qua hệ thống phân phối của PNJ.

Trong bối cảnh thị giá giảm sâu, ông Phan Quốc Công, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PNJ, vừa đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu nhằm cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 17/7 đến ngày 14/8.

Trước đó, ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung, cũng đăng ký mua 300.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 10/7 đến ngày 7/8.

Ở chiều ngược lại, nhóm quỹ do VinaCapital quản lý thông báo đã bán hơn 3 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên 8/7. Diễn biến trái chiều giữa hoạt động bán ra của cổ đông tổ chức và kế hoạch mua vào của lãnh đạo, người liên quan đang thu hút sự chú ý trong bối cảnh cổ phiếu PNJ liên tục chịu áp lực giảm giá.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 17/8 tới đây, PNJ sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu quỹ. PNJ cho biết việc mua lại cổ phiếu quỹ là một trong những giải pháp HĐQT xem xét triển khai trong bối cảnh hiện nay, thể hiện niềm tin vào nền tảng hoạt động của doanh nghiệp cũng như cam kết đồng hành cùng lợi ích lâu dài của cổ đông.