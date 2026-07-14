Xuất hiện công ty chứng khoán báo lãi quý 2 tăng đột biến 200% so với cùng kỳ

CTCP Chứng khoán JB Việt Nam (JBSV) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 33 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần mức 11 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Trong quý 2, doanh thu hoạt động của JBSV đạt 137 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chính đến từ hoạt động cho vay và phải thu khi mang về 96 tỷ đồng lãi, tăng 188% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 70% tổng doanh thu hoạt động.

Bên cạnh đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 24 tỷ đồng, tăng 73%. Doanh thu môi giới cũng tăng mạnh 289% lên 7 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, công ty không còn ghi nhận doanh thu từ hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán trong quý này, trong khi cùng kỳ đạt 26 tỷ đồng.

Về chi phí, tổng chi phí hoạt động trong quý giảm 38%, xuống còn 22 tỷ đồng. Trong đó, chi phí liên quan đến các tài sản tài chính FVTPL ở mức 3 tỷ đồng, tăng mạnh so với nền thấp cùng kỳ; chi phí môi giới tăng 65% lên 18 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tự doanh gần như đi ngang ở mức khoảng 1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính tăng gần 3 lần lên 0,3 tỷ đồng, song chi phí tài chính cũng tăng mạnh 194% lên 61 tỷ đồng. Chi phí quản lý công ty chứng khoán được tiết giảm 10%, còn 13 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của JBSV đạt 41 tỷ đồng, tăng 203% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế đạt 33 tỷ đồng, tăng 201%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế đạt 59 tỷ đồng, tăng 226% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Tại thời điểm cuối quý 2/2026, JBSV ghi nhận tổng dư nợ cho vay đạt 3.900 tỷ đồng.