Cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng vọt

Trong bối cảnh thị trường giảm sâu, cổ phiếu CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) lại bất ngờ ngược dòng. Phiên sáng 14/7, mã này tăng 3,4% lên 45.350 đồng/cổ phiếu với hơn 2,6 triệu đơn vị được sang tay.

Nhịp hồi diễn ra sau khi thị giá rơi xuống vùng thấp nhất khoảng 15 tháng. Tuy nhiên, so với mức đỉnh lịch sử gần 85.000 đồng/cổ phiếu (giá đã điều chỉnh) thiết lập vào cuối tháng 1/2026, PNJ vẫn mất gần một nửa giá trị chỉ sau chưa đầy 6 tháng.

Cập nhập mới đây, Chứng khoán Vietcap giảm gần một nửa giá mục tiêu cho cổ phiếu PNJ xuống còn 46.500 đồng/cổ phiếu, gần tương đương thị giá hiện tại.

Động thái điều chỉnh diễn ra sau vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có liên quan đến cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Kiểm định PNJ (P-Lab). Đây là công ty con do PNJ sở hữu 100%, hoạt động trong lĩnh vực kiểm định và cấp giấy chứng nhận đối với kim cương, đá quý và vàng.

PNJ khẳng định vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý cá nhân của cựu lãnh đạo P-Lab, không liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Theo thông tin được doanh nghiệp công bố, kim cương PNJ bán ra được nhập khẩu chính ngạch hoặc mua lại từ khách hàng theo chính sách của doanh nghiệp.

PNJ cũng cho biết hoạt động kinh doanh hàng ngày vẫn diễn ra bình thường và tiếp tục giữ nguyên mục tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm 2026 đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4.

Vietcap kỳ vọng PNJ duy trì tăng trưởng trong năm 2026 nhờ kết quả tích cực của nửa đầu năm. Cụ thể, doanh thu bán lẻ được dự báo tăng 2% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng khoảng 11%.﻿

Tuy nhiên, áp lực được dự báo sẽ rõ nét hơn trong năm 2027 khi doanh thu bán lẻ chỉ tăng khoảng 5%, còn lợi nhuận có thể giảm 14% do biên lợi nhuận gộp thu hẹp và chi phí bán hàng, quản lý gia tăng.

Vietcap cũng hạ 22% tổng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (LNST sau lợi ích CĐTS) của PNJ trong giai đoạn 2026-2031. Riêng năm 2026 và 2027, dự báo lợi nhuận lần lượt giảm 12% và 30%, trong khi giai đoạn 2028-2031 giảm trung bình 23%.

Công ty chứng khoán cũng điều chỉnh giảm giả định tăng trưởng dài hạn từ 5% xuống 3%, đồng thời áp dụng thêm mức chiết khấu rủi ro 10% đối với giá trị hợp lý để phản ánh triển vọng lợi nhuận còn hạn chế trong bối cảnh cuộc điều tra liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương vẫn đang diễn ra.

Nhóm phân tích cho rằng lợi nhuận của PNJ sẽ chịu áp lực trong giai đoạn nửa cuối năm 2026-2027 trước khi phục hồi từ năm 2028 trên nền thấp. Theo Vietcap, sự cố liên quan đến P-Lab có thể làm suy giảm tạm thời niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm kim cương của PNJ, khiến doanh nghiệp phải tăng chiết khấu bán hàng, đẩy mạnh hoạt động marketing để xây dựng lại thương hiệu, đồng thời làm gia tăng nhu cầu vốn lưu động và chi phí tài chính.

Trong một diễn biến khác, mới đây PNJ đã thông qua phương án bán 169.559 cổ phiếu quỹ hiện có, tương đương 0,03% tổng số lượng cổ phần đã phát hành của Công ty. Giá đặt bán không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến trong quý III/2026.

PNJ cho biết việc mua lại cổ phiếu quỹ là một trong những giải pháp mà HĐQT xem xét triển khai trong bối cảnh hiện nay nhằm bảo vệ giá trị của công ty, cũng như cam kết đồng hành cùng lợi ích lâu dài của cổ đông.