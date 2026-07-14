Một “đại gia” sắp chi 240 tỷ đồng trả cổ tức

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCSC, mã: SCS) vừa thông báo chi trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền với tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 24/7, thời gian thanh toán dự kiến vào 6/8/2026.

Với gần 96 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SCSC cần chi khoảng 240 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông.

Tính cả hai đợt, doanh nghiệp sẽ hoàn tất chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tổng tỷ lệ 50%, đúng theo kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Năm 2026, công ty lên kế hoạch tổng doanh thu 1.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 960 tỷ đồng, cùng tăng khoảng 2% so với thực hiện 2025. Tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2026 dự kiến ở mức 30% bằng tiền mặt. Đáng chú ý, mức chi trả chính thức vẫn thường được quyết định tại kỳ họp thường niên năm sau sau khi doanh nghiệp đã chốt kết quả kinh doanh cả năm.﻿

Về tình hình kinh doanh quý 1/2026, SCS ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 272 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2025. Khấu trừ các khoản chi phí, Saigon Cargo Service báo lãi trước thuế đạt 218 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết thúc quý đầu năm, công ty đã hoàn thành được 23% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.﻿

Tại thời điểm cuối quý 1/2026, tổng tài sản SCSC ghi nhận giá trị 2.085 tỷ đồng, giảm nhẹ 81 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi chiếm tỷ trọng 72% tổng tài sản, đạt 1.494 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đạt 1.735 tỷ đồng, tăng 173 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Doanh nghiệp không có vay nợ dài hạn, khoản nợ vay ngắn hạn đạt vỏn vẹn 98 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết quý 1 đạt gần 700 tỷ đồng.

Dù duy trì chính sách cổ tức đều đặn và kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng tích cực, cổ phiếu SCS trên sàn chứng khoán lại diễn biến khá ảm đạm. Chốt phiên sáng 14/7, cổ phiếu SCS dừng ở mức 48.100 đồng/cp, giảm khoảng 6% so với hồi đầu năm. Trước đó năm 2025, thị giá SCS ghi nhận mức giảm mạnh hơn 30%.