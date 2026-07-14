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LPBS đã nộp hồ sơ niêm đăng ký niêm yết lên HoSE

| | Thị trường chứng khoán

HoSE thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của LPBS vào ngày 9/7, khối lượng đăng ký là hơn 1,4 tỷ cổ phiếu.

Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty CP Chứng khoán LPBank (LPBS) vào ngày 9/7. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là hơn 1,4 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 14.086,6 tỷ đồng.

Trước đó, LPBS đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 16/6. Cụ thể, công ty đã phân phối thành công toàn bộ 141,86 triệu cổ phiếu cho 1.005 nhà đầu tư trong nước.

Số lượng cổ phiếu IPO sẽ được tự do chuyển nhượng. Riêng 113.400 cổ phiếu được phân bổ cho nhà đầu tư Hoàng Thị Hoài Thương sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 7/2026.

Giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu, qua đó LPBS thu về hơn 4.256 tỷ đồng. Chứng khoán LPBank sẽ phân bổ 45% để bổ sung vốn cho vay margin; 42,75% để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư sản phẩm tài chính khác cụ thể là hợp đồng tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi; 11,75% được bổ sung cho hoạt động tự doanh (trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ và cổ phiếu); 0,5% bổ sung nguồn vốn cho đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống an toàn.

Sau đợt IPO, LPBS tăng vốn điều lệ từ 12.668 tỷ đồng lên 14.086,6 tỷ đồng.

Kết thúc đợt IPO, Chứng khoán LPBank có tổng cộng 1097 cổ đông, toàn bộ là nhà đầu tư trong nước. Trong đó có 5 cổ đông lớn nắm giữ 52,77% vốn điều lệ gồm:

LPBS đã nộp hồ sơ niêm đăng ký niêm yết lên HoSE - Ảnh 1.

Nguồn: LPBS

Trong số 5 cổ đông lớn nói trên, ông Nguyễn Xuân Thái và bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh được biết đến là con trai và con gái của ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank).

Mới đây, cổ đông LPBS thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phạm Quang Hưng theo đơn từ nhiệm với lý do cá nhân. Được biết, ông Phạm Quang Hưng sinh năm 1983, mới gia nhập HĐQT công ty từ ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào ngày 03/02/2026.

Đồng thời, cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập là bà Phạm Thị Duyên, sinh năm 1983, trình độ Đại học chuyên ngành Luật kinh doanh.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

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