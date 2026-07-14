Quỹ vàng lớn nhất thế giới có động thái "lạ" khi giá rơi sâu, quỹ bạc xả 4 phiên liên tiếp

Theo cập nhật từ Muavangbac.vn , quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không phát sinh giao dịch trong phiên 15/7. Trước đó một ngày, quỹ này đã bán ròng hơn 3 tấn vàng, hạ lượng nắm giữ xuống còn khoảng 1.002 tấn. Động thái duy trì trạng thái phòng thủ diễn ra trong bối cảnh giá vàng đang chật vật giữ ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce. Trong phiên 13/7, kim loại quý này từng lao dốc gần 3%, có thời điểm xuyên thủng mốc 4.000 USD/ounce trước khi hồi phục về cuối phiên.

Ở chiều ngược lại, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý tiếp tục bán ròng 17 tấn bạc trong phiên 13/7, qua đó giảm lượng nắm giữ xuống còn khoảng 14.850 tấn và nối dài chuỗi 4 phiên xả hàng liên tiếp. Động thái này diễn ra khi giá bạc giảm hơn 3,7%, lùi về khoảng 58 USD/ounce.

Áp lực bán trên thị trường kim loại quý gia tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bất ngờ leo thang trở lại, trong khi biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát đi thông điệp cứng rắn hơn kỳ vọng. Cùng với đà tăng của giá dầu, những yếu tố này đã đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD đi lên, qua đó gây sức ép lên giá vàng và bạc.

Theo báo cáo mới nhất của Heraeus, việc Iran tấn công tàu thương mại và các cuộc không kích đáp trả của Mỹ đã khiến giá dầu Brent có thời điểm vượt 80 USD/thùng, làm dấy lên lo ngại lạm phát và nguy cơ các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. Điều này khiến giá vàng và giá bạc đồng loạt giảm sâu.

Dù vậy, Heraeus cho rằng thị trường chưa kỳ vọng xung đột sẽ leo thang thành một cuộc khủng hoảng kéo dài. Khi giá dầu hạ nhiệt, vàng và bạc cũng nhanh chóng phục hồi, cho thấy nhà đầu tư vẫn tin căng thẳng hiện nay sẽ sớm quay lại tiến trình đàm phán như các đợt bùng phát trước.

Đáng chú ý, bất chấp nhịp điều chỉnh của giá vàng, các ngân hàng trung ương vẫn duy trì xu hướng tích lũy khi mua ròng 41 tấn vàng trong tháng 5, dẫn đầu là Ba Lan và Trung Quốc. Trái ngược với vàng, nhu cầu bạc vật chất đang suy yếu rõ rệt.

Heraeus cho biết doanh số bạc của Perth Mint trong tháng 6 giảm 19% so với tháng trước và giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh giá bạc lao dốc khoảng 22% chỉ trong một tháng. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đối với bạc vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.