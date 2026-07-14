Bất ngờ với chỉ số chứng khoán quê hương Messi: 3,3 triệu điểm

Trong những ngày World Cup 2026 bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất, Argentina tiếp tục chứng minh vì sao họ luôn là một thế lực của bóng đá thế giới. Sau chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ ở tứ kết, nhà đương kim vô địch đã giành quyền vào bán kết và đứng trước cơ hội bảo vệ chiếc cúp vàng danh giá.

Nhắc đến Argentina, phần lớn người hâm mộ sẽ nghĩ ngay đến Lionel Messi, những điệu Tango quyến rũ hay niềm đam mê bóng đá cuồng nhiệt. Thế nhưng, ít người biết rằng quốc gia Nam Mỹ này còn có một một thị trường tài chính rất đặc biệt với chỉ số chứng khoán có điểm số vào loại cao nhất thế giới.

Chỉ số S&P MERVAL – thước đo quan trọng nhất của thị trường chứng khoán Argentina, hiện dao động quanh 3,3 triệu điểm, sau khi lập đỉnh lịch sử gần 3,4 triệu điểm vào đầu tháng 6 vừa qua. Nếu chỉ xét giá trị điểm tuyệt đối, con số nàyhiện vượt xa mọi chỉ số chứng khoán nổi tiếng trên thế giới và chỉ kém chỉ số TEDPIX của Iran.

Để dễ hình dung, chỉ số Sensex của Ấn Độ hiện mới tiến sát mốc 100.000 điểm, Nikkei 225 của Nhật Bản khoảng hơn 50.000 điểm, trong khi S&P 500 của Mỹ – đại diện cho thị trường chứng khoán lớn nhất hành tinh – chỉ quanh mức 7.000 điểm. Con số hàng triệu điểm của S&P MERVAL vì thế luôn khiến nhiều nhà đầu tư lần đầu nhìn thấy phải ngỡ ngàng.

Tuy nhiên, đằng sau kỷ lục này lại là một câu chuyện khác. Nếu nhìn vào bảng xếp hạng vốn hóa thị trường, Argentina không thể so sánh với Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc hay Ấn Độ. Quy mô thị trường chứng khoán nước này chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trên toàn cầu. Điểm số cao của S&P MERVAL chủ yếu phản ánh tác động của lạm phát kéo dài và sự mất giá mạnh của đồng peso.

S&P MERVAL được xây dựng với mốc cơ sở chỉ 0,01 peso vào ngày 30/6/1986. Kể từ đó đến nay, chỉ số liên tục được tính nối tiếp mà không có một đợt "đặt lại mốc" (rebasing) toàn diện, trong khi Argentina trải qua hàng loạt chu kỳ siêu lạm phát và khủng hoảng tiền tệ.

Khi giá cả tăng hàng chục, thậm chí hàng trăm phần trăm mỗi năm, giá cổ phiếu tính bằng peso cũng phải tăng tương ứng để phản ánh giá trị danh nghĩa của doanh nghiệp. Nói cách khác, mức điểm của MERVAL phản ánh nhiều hơn sự mất giá của đồng nội tệ thay vì việc các doanh nghiệp Argentina trở nên giá trị gấp hàng nghìn lần.

Hiện tại, S&P Merval là chỉ số đại diện cho khoảng 20-25 doanh nghiệp có quy mô và thanh khoản lớn nhất niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Buenos Aires (BYMA). Danh mục chỉ số tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng, điện – tiện ích và vật liệu, với những cái tên nổi bật như YPF, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro hay Pampa Energía.

Có lẽ cũng giống như bóng đá Argentina – nơi luôn tồn tại những câu chuyện giàu cảm xúc và đầy nghịch lý, chỉ số chứng khoán hơn 3 triệu điểm của quốc gia Nam Mỹ này cũng là một hiện tượng rất đặc biệt của thế giới tài chính: nghe có vẻ "vô địch", nhưng để hiểu đúng giá trị của nó lại cần nhìn xa hơn rất nhiều so với con số trên bảng điện.