Vàng bước vào tuần “bản lề”, chuyên gia chỉ ra loạt yếu tố cần theo dõi sát sao

Thị trường vàng tuần qua bước vào giai đoạn điều chỉnh khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đồng loạt tăng trở lại. Trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục phát đi tín hiệu thận trọng với lạm phát, mọi sự chú ý của giới đầu tư đang hướng về loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này.

Giá vàng giao ngay chốt tuần ở mức khoảng 4.120 USD/oz, giảm 1,32% so với tuần trước, trong khi hợp đồng vàng COMEX giao tháng 8 giảm nhẹ xuống 4.128 USD/oz. Tính từ đầu năm, giá vàng quốc tế đã giảm gần 6%. Diễn biến này cũng nhanh chóng tác động đến thị trường vàng trong nước. Giá vàng SJC kết thúc tuần quanh mức 146,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm gần 1% so với tuần trước.

Theo báo cáo thị trường tuần của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, yếu tố chính khiến vàng suy yếu đến từ sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed cho thấy một số quan chức vẫn sẵn sàng nâng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao. Điều này khiến thị trường nâng xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 lên khoảng 69%.

Lãi suất cao đồng nghĩa với việc lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục duy trì ở mức hấp dẫn, trong khi đồng USD mạnh lên. Đây là hai yếu tố thường gây bất lợi cho vàng bởi kim loại quý không mang lại dòng tiền hay lợi suất.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng trở thành một biến số đáng chú ý. Mỹ tiếp tục tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, trong khi Tehran có những động thái đáp trả. Giá dầu vì thế tăng mạnh, làm gia tăng lo ngại lạm phát có thể kéo dài hơn dự kiến. Điều này càng củng cố quan điểm Fed sẽ chưa sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tuần “bản lề” với thị trường vàng

Theo các chuyên gia, tuần này có thể trở thành thời điểm quyết định xu hướng ngắn hạn của vàng khi hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố. Đáng chú ý nhất là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 công bố ngày 14/7 và chỉ số giá sản xuất (PPI) công bố ngày 15/7. Ngoài ra, thị trường cũng theo dõi sát phiên điều trần bán niên của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Quốc hội Mỹ.

Nếu CPI và PPI tiếp tục cho thấy áp lực lạm phát còn cao, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Kịch bản này sẽ hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu, qua đó tạo thêm sức ép lên giá vàng.

Ngược lại, nếu lạm phát hạ nhiệt và Fed phát tín hiệu mềm mỏng hơn, vàng có thể lấy lại đà phục hồi sau nhịp điều chỉnh vừa qua. Chính vì vậy, giới phân tích dự báo biến động trên thị trường vàng sẽ gia tăng mạnh quanh thời điểm các dữ liệu này được công bố.

Ở góc độ cung - cầu vật chất, báo cáo cho thấy chưa xuất hiện những biến động quá lớn. Tồn kho vàng trên Sở Giao dịch Thượng Hải (SHFE) tiếp tục duy trì ở mức khoảng 112,6 tấn, gần như không thay đổi so với tuần trước, phản ánh nhu cầu lưu trữ tại Trung Quốc vẫn ổn định.

Trong khi đó, tồn kho vàng tại COMEX giảm khoảng 7,3 tấn trong tuần, tương đương gần 1%. Diễn biến này cho thấy hoạt động rút vàng khỏi hệ thống kho tại Mỹ vẫn tiếp diễn, dù chưa tạo ra sự thay đổi đủ lớn để đảo chiều xu hướng giá hiện nay.

Trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô vẫn chưa rõ ràng, khuyến nghị được đưa ra là nhà đầu tư nên tiếp tục quan sát, hạn chế bắt đáy sớm. Việc giải ngân chỉ nên được cân nhắc nếu giá lùi về vùng hỗ trợ 4.030 USD/oz và đồng thời xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ ràng cả về kỹ thuật lẫn diễn biến của chính sách tiền tệ Mỹ.

Nhìn chung, thị trường vàng đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi chịu tác động đồng thời từ chính sách tiền tệ, diễn biến lạm phát và các rủi ro địa chính trị. Trong ngắn hạn, xu hướng của kim loại quý nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi các tín hiệu mới từ Fed và loạt dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần này, thay vì những biến động từ yếu tố cung - cầu vật chất.