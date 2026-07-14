Chọn kênh đầu tư nào cho nửa cuối năm 2026?

Chứng khoán giảm mạnh, giá vàng dò đáy?

Ngay trong phiên giao dịch đầu tuần, ngày 13/7, thị trường chứng khoán đã giảm mạnh. Sàn HOSE có 255 mã giảm, gấp gần 5 lần số mã tăng (53 mã), VN-Index giảm 26,83 điểm (-1,47%), xuống 1.801,51 điểm.

Mới đây công ty Chứng khoán Guotai Haitong Việt Nam đưa ra dự báo, duy trì kịch bản tăng trưởng GDP cả năm đạt 10-10,5% với xác suất 50%; kịch bản tăng trưởng 8-8,5% có xác suất 40%, trong khi khả năng tăng trưởng 6,5-7% chỉ chiếm khoảng 10%.

Đánh giá về triển vọng đầu tư nửa cuối năm, Chứng khoán Guotai Haitong Việt Nam cho rằng, dư địa phát triển dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn lớn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường sẽ chịu tác động nhiều hơn từ nhu cầu phân bổ tài sản của nhà đầu tư cũng như sự cạnh tranh với các kênh đầu tư khác.

Tại hội nghị đầu tư năm 2026 do Chứng khoán Thiên Việt (TVS) vừa tổ chức, ông Nguyễn Duy Linh - Tổng Giám đốc Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định, môi trường đầu tư hiện nay buộc nhà đầu tư phải thay đổi tư duy. Thay vì chỉ tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, họ cần xem xét mỗi quyết định dưới góc độ quản trị tài sản. Do đó, trước khi rót tiền, nhà đầu tư cần trả lời 3 câu hỏi: khoản tiền này sẽ được sử dụng khi nào; mức rủi ro có thể chấp nhận đến đâu; tài sản đó đóng vai trò gì trong toàn bộ danh mục?

"Tài sản tốt chưa chắc là khoản đầu tư hời nếu được mua ở mức giá quá cao hoặc chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục" - ông Linh nhấn mạnh.

Với kênh đầu tư vàng thì sao? Ngày 13/7, giá vàng trong nước giảm 1 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn được niêm yết ở mức 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Như vậy so với đỉnh giá vàng 192 triệu đồng/lượng được thiết lập hồi cuối tháng 1, thì nay giá vàng đã “bốc hơi” hơn 22%.

Ghi nhận từ thị trường trong nước cho thấy, một số nhà đầu tư đã rời bỏ vàng để tìm kiếm các động lực đầu tư khác từ chứng khoán và tiết kiệm.

Chị Nguyễn Anh Thảo (phường Hà Đông, Hà Nội) đã chia sẻ, chị đang có 300 triệu đồng tiền mặt. Ở thời điểm thị trường vàng và chứng khoán đang lao dốc, chị Thảo chọn gửi tiết kiệm. “Với mức lãi suất từ 8 - 9%/năm đang được các ngân hàng mời chào thì mỗi tháng có dư ra hơn 2,1 triệu tiền lãi cũng là khoản đáng kể” - chị Thảo nói.

Với bất động sản, thị trường đang ở giai đoạn phục hồi có chọn lọc. Các dự án có pháp lý sạch, kết nối hạ tầng tốt, chủ đầu tư uy tín, cùng dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê… sẽ có thanh khoản tốt. Tuy nhiên, thị trường mới chỉ “bước nửa chân” vào giai đoạn phục hồi và sẽ có sự đào thải mạnh mẽ.

Giới chuyên gia đánh giá, về cơ bản, nhà đầu tư phải xác định bất động sản là “nơi giữ tiền”, chứ không phải là mua đâu lãi đó như giai đoạn trước. Nhìn chung, cơ hội cho thị trường không đồng đều, hướng tới phân khúc phục vụ nhu cầu thực, giá hợp lý, pháp lý rõ ràng và có khả năng khai thác thực tế, mang lại dòng tiền.

Tiền gửi tiết kiệm lên ngôi

Kể từ đầu năm đến nay hầu hết các kênh tài sản lớn đều suy giảm cả về trị giá lẫn tính thanh khoản. Trong bối cảnh lãi suất tăng và thanh khoản hệ thống ngày càng thắt chặt, các chuyên gia cho rằng tiền mặt đang lên ngôi. Đây không chỉ là sự thay đổi nhất thời mà là một xu hướng củng cố bởi những chuyển động vĩ mô lớn.

Trong lúc chờ đợi các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản, vàng tăng trở lại, việc gửi tiết kiệm với lãi suất tốt tiếp tục là lựa chọn tối ưu cho nhà đầu tư.

Chị Nguyễn Thanh Thủy (ở phố Lê Văn Lương, Hà Nội) cho biết, đã phải cắt lỗ chứng khoán và chuyển sang giữ tiền mặt. “Trong lúc chờ đợi cơ hội đầu tư mới tôi đã gửi tiết kiệm để hưởng lãi suất lên đến hơn 8,2%/năm” – chị Thủy thông tin.

Theo lời khuyên của giới chuyên gia kinh tế, gửi tiết kiệm vẫn là kênh đầu cần được chú trọng trong năm nay, do lãi suất đang ở mức cao. Tại một số ngân hàng, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng trên 8%/năm. Do đó, nhà đầu tư nên phân bổ tỷ trọng đáng kể vào kênh này.

Nhận định về câu chuyện đầu tư kênh nào để đảm bảo an toàn đồng vốn, ông Vũ Kim - Giám đốc Quản lý tài sản Standard Chartered Việt Nam cho rằng, nguyên tắc đầu tiên trong quản trị tài sản là hiểu nhu cầu của chính mình trước khi dự báo thị trường. Những khoản tiền dự kiến sử dụng trong 1-2 năm cần được rót vào tài sản an toàn, có tính thanh khoản cao. Ngược lại, nguồn vốn dành cho mục tiêu 5-10 năm có thể chấp nhận biến động lớn hơn để đổi lấy khả năng sinh lời.