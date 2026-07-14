Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (mã CK: CMC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với bức tranh kinh doanh ảm đạm.

Cụ thể, trong quý 2, Đầu tư CMC mang về gần 24 tỷ đồng doanh thu thuần. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 2 tỷ đồng, khởi sắc đáng kể so với con số chưa tới 460 triệu đồng của cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, hoạt động tài chính là điểm trừ trong kỳ vừa qua, chi phí tài chính phình to lên mức hơn 4 tỷ đồng. Kết quả, Đầu tư CMC báo lỗ trước thuế hơn 2,4 tỷ đồng trong quý 2. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận mức lỗ trước thuế gần 2,1 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thị trường chứng khoán diễn biến không thuận lợi. Công ty cho biết đã đầu tư vào nhiều cổ phiếu từ trước và đến ngày 30/6/2026 phải trích lập dự phòng giảm giá theo giá thị trường, khiến chi phí tài chính tăng mạnh và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh.

Tính đến cuối quý 2, khoản mục chứng khoán kinh doanh của Đầu tư CMC phình to gấp gần hai lần so với đầu năm, vọt lên mức gần 37 tỷ đồng, tương đương gần 1/4 tổng tài sản (162 tỷ). Đáng chú ý, danh mục đầu tư của công ty trải dài như một "tờ sớ" với hàng chục mã cổ phiếu khác nhau, trải rộng từ nhóm ngân hàng, xây dựng, viễn thông cho đến sách giáo dục.

Tỷ trọng lớn nhất trong danh mục thuộc về cổ phiếu SHB với khối lượng 1,1 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gốc xấp xỉ 16,91 tỷ đồng. Đứng thứ hai là khoản đầu tư 9,38 tỷ đồng vào cổ phiếu EBS, tiếp theo là CST với 3,02 tỷ đồng và VLC với 2,54 tỷ đồng. Danh mục này thậm chí còn xuất hiện những khoản đầu tư nhỏ lẻ chỉ vỏn vẹn vài chục cổ phiếu như 86 cổ phiếu FLC hay 4 cổ phiếu TMT. Công ty phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh lên tới 5,55 tỷ đồng tính đến cuối tháng 6.

So với đầu năm, CMC đã giảm tỷ trọng tại một số khoản đầu tư như QST (từ 55.580 xuống 41.380 cổ phiếu), ADC (từ 690 xuống 90 cổ phiếu) và ICT (từ 59.100 xuống 43.300 cổ phiếu), trong khi bổ sung mới khoản đầu tư hơn 1,1 triệu cổ phiếu SHB. Các khoản đầu tư còn lại hầu như không có biến động đáng kể.

Đáng chú ý, lượng tiền mặt cạn kiệt, giá trị tiền và các khoản tương đương tiền của Đầu tư CMC đã bốc hơi mạnh, rơi tự do từ mức 16,77 tỷ đồng hồi đầu năm xuống vỏn vẹn 543,4 triệu đồng vào cuối quý 2.