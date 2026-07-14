Chỉ có thể là Messi: Từ chối mức lương 400 triệu USD/năm để đến Mỹ, biến một CLB 585 triệu USD thành đế chế 1,45 tỷ USD

Chỉ trong chưa đầy 4 năm, giá trị Inter Miami tăng thêm 865 triệu USD, doanh thu dự kiến gấp hơn 4 lần và lần đầu vượt qua mọi đối thủ để trở thành câu lạc bộ đắt giá nhất giải bóng đá nhà nghề Mỹ. Đằng sau cú nhảy vọt ấy là một mô hình kinh doanh được xây dựng gần như hoàn toàn quanh Lionel Messi.

Khi Lionel Messi công bố quyết định gia nhập CLB Inter Miami vào tháng 6/2023, đội bóng này mới thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) được vài mùa. Họ có David Beckham trong nhóm sở hữu, mang màu áo hồng nổi bật và đặt trụ sở tại một trong những thành phố hấp dẫn nhất nước Mỹ, nhưng chưa phải một thế lực lớn cả trên sân cỏ lẫn thương trường.

Năm 2022, Sportico định giá Inter Miami khoảng 585 triệu USD. Con số này đưa đội bóng vào nhóm khá của MLS, song vẫn còn cách xa những thương hiệu dẫn đầu như Los Angeles FC, LA Galaxy hay Atlanta United.

Gần 4 năm sau, bức tranh đã đảo ngược hoàn toàn.

Theo bảng xếp hạng được Sportico công bố đầu năm 2026, Inter Miami được định giá 1,45 tỷ USD, tăng 22% chỉ trong một năm và lần đầu trở thành câu lạc bộ giá trị nhất MLS. Đội bóng của Messi vượt Los Angeles FC khoảng 50 triệu USD, chấm dứt 4 năm liên tiếp đối thủ này đứng đầu bảng xếp hạng.

So với mức 585 triệu USD trước khi Messi xuất hiện, Inter Miami đã tăng thêm 865 triệu USD, tương đương gần 148%. Nói cách khác, giá trị câu lạc bộ đã tăng lên gần 2,5 lần trong khoảng thời gian Messi mặc chiếc áo số 10 màu hồng.

Doanh thu từ 56 triệu USD lên khoảng 250 triệu USD

Sự thay đổi rõ rệt nhất không nằm trên bảng tỷ số, mà trong báo cáo doanh thu.

Trước khi Messi đến Mỹ, Inter Miami chỉ tạo ra khoảng 56 triệu USD doanh thu mỗi năm. Đến mùa giải 2024, con số này đã đạt khoảng 200 triệu USD, gần gấp 4 lần mức trước Messi và cao nhất toàn MLS. Dự báo cho năm 2026 tiếp tục tăng lên khoảng 250 triệu USD.

Đây là tốc độ tăng trưởng hiếm thấy đối với một đội thể thao chuyên nghiệp. Doanh thu của Inter Miami không chỉ tăng nhờ số vé bán ra, mà đồng loạt đi lên ở gần như mọi nguồn thu: Tài trợ, áo đấu, nội dung số, bản quyền phát sóng, các trận giao hữu quốc tế và hoạt động thương mại.

Ngay sau khi Messi gia nhập, nhu cầu xem Inter Miami thi đấu bùng nổ tại cả sân nhà lẫn sân khách. Nhiều trận đấu lập tức bán hết vé, trong khi giá trên thị trường thứ cấp có thời điểm vượt 1.000 USD. Lượng khán giả trung bình của Inter Miami trong giai đoạn đầu “Messi Mania” tăng 36% so với năm trước.

Chiếc áo số 10 của Messi cũng trở thành sản phẩm bán chạy nhất trong lịch sử cửa hàng trực tuyến MLS. Chỉ 45 phút sau khi được phát hành, doanh số đã vượt mọi mẫu áo khác được bán trên nền tảng của giải trong cả mùa giải đó, dẫn tới tình trạng tồn đọng đơn hàng kéo dài.

Từ một đội bóng chỉ được quan tâm trong phạm vi địa phương, Inter Miami nhanh chóng trở thành một thương hiệu thể thao toàn cầu. Đến năm 2025, câu lạc bộ sở hữu khoảng 17,9 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, cao hơn hầu hết đội thể thao chuyên nghiệp tại Mỹ, chỉ đứng sau những thương hiệu đặc biệt lớn như Golden State Warriors và Los Angeles Lakers.

Không phải hợp đồng bóng đá thông thường

Để kéo Messi khỏi châu Âu và vượt qua đề nghị khổng lồ từ Saudi Arabia, Inter Miami không thể chỉ đưa ra một mức lương cố định.

Gói hợp đồng ban đầu của siêu sao Argentina được cho là có tổng giá trị lên tới 150 triệu USD trong khoảng hai năm rưỡi, bao gồm lương, phí ký hợp đồng và quyền lợi liên quan tới sở hữu câu lạc bộ. Bên cạnh đó, Messi còn được hưởng lợi từ những thỏa thuận riêng gắn với Apple và Adidas.

Apple đang nắm bản quyền phát sóng toàn cầu của MLS thông qua dịch vụ MLS Season Pass. Theo Reuters, Messi được chia một phần doanh thu từ những thuê bao mới mà sự hiện diện của anh mang lại. Anh đồng thời có quan hệ tài trợ lâu dài với Adidas, nhà cung cấp trang phục cho toàn bộ giải đấu.

Cấu trúc này khiến Messi không đơn thuần là một nhân viên nhận lương từ Inter Miami. Thu nhập của anh được gắn với sự tăng trưởng của cả hệ sinh thái: cCàng nhiều người đăng ký xem MLS, mua áo đấu và quan tâm đến Inter Miami, các bên tham gia thương vụ càng có lợi.

Hiệu quả xuất hiện gần như ngay lập tức. Theo số liệu của công ty đo lường Antenna, riêng ngày Messi ra mắt Inter Miami đã mang về hơn 110.000 lượt đăng ký MLS Season Pass mới, cao hơn 280% so với ngày khai mạc mùa giải 2023. Trận đấu tiếp theo của anh tạo thêm khoảng 65.000 thuê bao.

Đó cũng là lý do thương vụ này có thể được xem giống một thỏa thuận với nhà sáng lập hoặc người đại diện thương hiệu hơn là hợp đồng chuyển nhượng truyền thống. Messi mang đến lượng khách hàng, còn Inter Miami, MLS, Apple và Adidas cùng cung cấp nền tảng để chuyển sự chú ý ấy thành doanh thu.

Từ “hiện tượng Messi” thành tài sản tồn tại quanh năm

Một ngôi sao có thể giúp bán vé, nhưng chưa đủ để lý giải mức định giá 1,45 tỷ USD. Phần thứ hai trong chiến lược của Inter Miami là biến sức hút ngắn hạn của Messi thành những tài sản kinh doanh dài hạn.

Tháng 4/2026, câu lạc bộ chuyển vào Nu Stadium, sân đấu mới có sức chứa 26.700 người tại Miami Freedom Park. Sân vận động không chỉ tổ chức các trận của Inter Miami mà còn được thiết kế để phục vụ hòa nhạc, sự kiện doanh nghiệp và các hoạt động thể thao khác quanh năm.

Riêng sân vận động được ước tính có chi phí khoảng 350 triệu USD, nằm trong tổ hợp Miami Freedom Park trị giá khoảng 1 tỷ USD. Dự án còn bao gồm khu giải trí, nhà hàng, cửa hàng, quảng trường và không gian công cộng.

Cách thiết kế này cho thấy Inter Miami không muốn chỉ là một đội bóng. Mục tiêu là xây dựng một điểm đến thể thao, giải trí có thể kiếm tiền cả trong những ngày không diễn ra trận đấu.

Adidas đã ký thỏa thuận hợp tác mới kéo dài 5 năm với câu lạc bộ và mở cửa hàng hai tầng rộng hơn 11.000 feet vuông tại sân mới, được giới thiệu là cửa hàng chính thức lớn nhất MLS. Các thương hiệu như Audi và Lowe’s cũng mở rộng quan hệ để trở thành đối tác sáng lập của Miami Freedom Park.

Ở đây, Messi tiếp tục là chất xúc tác. Sức hút của anh giúp câu lạc bộ có vị thế tốt hơn khi đàm phán tài trợ, bán quyền đặt tên, phát triển bán lẻ và thu hút khách quốc tế. Nhưng tiền được tái đầu tư vào những tài sản vật chất có thể tiếp tục tạo doanh thu sau khi anh giải nghệ.

Núi tiền quảng cáo

Messi cũng mang lại thứ mà tiền quảng cáo thông thường khó mua được: Thành tích và uy tín thể thao.

Chỉ ít tuần sau khi gia nhập, anh giúp Inter Miami giành Leagues Cup 2023, danh hiệu đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Đến cuối năm 2025, Inter Miami tiếp tục giành MLS Cup đầu tiên. Thành tích trên sân giúp câu lạc bộ tránh trở thành một thương hiệu chỉ nổi tiếng nhờ người nổi tiếng, đồng thời mở thêm doanh thu từ giải thưởng, thi đấu quốc tế và những trận cầu lớn.

Sau đó, Messi gia hạn hợp đồng đến hết mùa giải MLS 2028. Điều này giúp Inter Miami kéo dài chu kỳ thương mại quanh ngôi sao lớn nhất của mình, đồng thời bảo đảm anh hiện diện trong giai đoạn đầu vận hành sân vận động mới.

Tuy nhiên, cú tăng giá của Inter Miami cũng phơi bày một thực tế: Hiệu ứng Messi không lan đều ra toàn giải đấu. Trong bảng định giá năm 2026, 12 câu lạc bộ đứng cuối chỉ tăng bình quân khoảng 2%, trong khi San Jose Earthquakes, Vancouver Whitecaps và CF Montreal còn bị giảm giá trị.

Điều đó cho thấy Messi chưa chắc đã biến toàn bộ MLS thành một giải đấu tỷ USD. Nhưng với riêng Inter Miami, anh đã làm được điều rõ ràng hơn: Biến một đội bóng trị giá 585 triệu USD thành câu lạc bộ đắt giá nhất nước Mỹ, với doanh thu hàng trăm triệu USD và một hệ sinh thái thương mại được xây dựng để tồn tại lâu hơn sự nghiệp thi đấu của chính anh.

Messi không chỉ ghi bàn cho Inter Miami. Mỗi chiếc áo đấu, mỗi lượt thuê bao, mỗi hợp đồng tài trợ và mỗi chỗ ngồi trong sân vận động mới đều góp phần biến danh tiếng của một cầu thủ thành 865 triệu USD giá trị gia tăng.