Một công ty chứng khoán lướt sóng cổ phiếu thép, ước lãi 11% chỉ sau hơn 1 tuần

Theo thông báo mới nhất, trong phiên ngày 26/6, CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, mã: BMS) đã bán ra 1,8 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã: SMC). Sau giao dịch, lượng cổ phiếu SMC do BMSC nắm giữ giảm từ hơn 3,69 triệu đơn vị xuống còn gần 1,89 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu hạ từ 5,018% xuống còn 2,573% và không còn là cổ đông lớn.

Đáng chú ý trước đó khoảng 10 ngày, BMSC vừa mua vào 1,2 triệu cổ phiếu SMC, qua đó nâng lượng nắm giữ lên hơn 3,69 triệu cổ phiếu, chiếm 5,018% vốn và chính thức trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp. Giao dịch diễn ra trong phiên 16/6/2026.

Trên thị trường, cổ phiếu SMC ghi nhận lượng giao dịch thỏa thuận trong hai phiên 16/6 và 26/6 đều trùng khớp với số lượng cổ phiếu mà BMSC công bố đã mua và bán.

Cụ thể, trong phiên 16/6 có 1,2 triệu cổ phiếu SMC được chuyển nhượng theo phương thức thỏa thuận với tổng giá trị gần 12 tỷ đồng, tương ứng mức giá bình quân khoảng 9.925 đồng/cổ phiếu.

Đến ngày 26/6, khối lượng giao dịch thỏa thuận đạt 1,8 triệu cổ phiếu với tổng giá trị gần 20 tỷ đồng, tương đương giá bình quân khoảng 10.994 đồng/cổ phiếu. So với giao dịch phiên 16/6, mức giá này cao hơn khoảng 11%. Nếu đây đúng là các giao dịch của BMSC tại SMC thì công ty chứng khoán ước lãi khoảng 8 tỷ sau hơn 1 tuần.

Theo Báo cáo thường niên 2025, tính đến ngày 30/3/2026, SMC có hai cổ đông lớn gồm Hanwa Co., Ltd (Nhật Bản) sở hữu 27,6% vốn điều lệ và Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Trung nắm giữ 8% vốn.

SMC được thành lập từ năm 1988, tiền thân là Cửa hàng vật liệu xây dựng số 15 thuộc trung tâm Bán buôn bán lẻ vật liệu xây dựng miền Nam. Đây từng là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực thương mại thép với tuổi đới 37 năm hình thành và phát triển, sớm hơn cả ‘ông lớn’ thép Hòa Phát. Doanh nghiệp từng có doanh thu tỷ USD, nhưng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đã lao dốc mạnh từ năm 2022 do giá thép giảm mạnh và khó thu hồi công nợ từ khách hàng trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản.

Tới quý 1/2026, SMC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.072 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 23 tỷ đồng, giảm 47%. Nhờ thu nhập khác tăng đột biến liên quan tới việc ghi nhận 73,59 tỷ đồng từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, lợi nhuận sau thuế quý 1 đạt hơn 18,5 tỷ đồng, tăng 880% so với cùng kỳ năm 2025.

Trên sàn chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 13/7, cổ phiếu SMC đạt 10.050 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường đạt gần 740 tỷ đồng.