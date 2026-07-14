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Khối ngoại "xả" hơn trăm tỷ tại một cổ phiếu ngân hàng trong phiên VN-Index ngược dòng tăng điểm

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại "xả" hơn trăm tỷ tại một cổ phiếu ngân hàng trong phiên VN-Index ngược dòng tăng điểm

Riêng trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng 196 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch khá tích cực khi lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh về cuối phiên, giúp VN-Index đảo chiều thành công sau phần lớn thời gian giằng co. Kết phiên 14/7, chỉ số VN-Index tăng hơn 6 điểm, lên vùng 1.807 điểm.

Dù vậy, thanh khoản vẫn là điểm cần lưu ý khi giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt khoảng 12.661 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn chưa thực sự nhập cuộc mạnh. Giao dịch khối ngoại cũng chưa cải thiện khi nhóm nhà đầu tư này tiếp tục bán ròng khoảng 161 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 196 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu BSR với giá trị khoảng 73 tỷ đồng. Xếp sau là PNJ với gần 70 tỷ đồng, STB khoảng 60 tỷ đồng, SHB gần 43 tỷ đồng và ACB khoảng 27 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại CTG với hơn 107 tỷ đồng. Theo sau là VIC khoảng 92 tỷ đồng, VPB 84 tỷ đồng, FPT gần 82 tỷ đồng và VCI khoảng 73 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 42 tỷ đồng

Chiều mua, PVS được khối ngoại mua ròng nổi bật nhất với giá trị khoảng 38 tỷ đồng. Các mã xếp sau gồm IDC và VC3, cùng được mua ròng khoảng 6 tỷ đồng; KSF và VTZ cùng ghi nhận giá trị mua ròng hơn 1 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, MBS dẫn đầu với khoảng 7 tỷ đồng, tiếp đến là SHS gần 4 tỷ đồng, BVS khoảng 2 tỷ đồng, CEO 0,4 tỷ đồng và PGS 0,2 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 7 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng đáng chú ý nhất tại F88 với giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Ngoài ra, SGP được mua ròng khoảng 0,2 tỷ đồng, trong khi MML và ACV ghi nhận giá trị mua ròng không đáng kể.

Chiều ngược lại, OIL bị bán ròng mạnh nhất với hơn 7 tỷ đồng. Xếp sau là ABB khoảng 2 tỷ đồng, QNS 1 tỷ đồng, cùng các mã MSR và VEA với giá trị bán ròng khoảng 0,1 tỷ đồng mỗi mã.

Nguồn: Vietcap.

Dương Ngọc

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