Nóng: Á hậu 1 Mrs Universe 2022 bị khởi tố trong chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Từ một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực trang sức, từng được biết đến với danh hiệu Á hậu 1 Mrs Universe 2022 và xuất hiện tại nhiều sự kiện sắc đẹp, Hoàng Thị Thanh Nga hiện là một trong bốn bị can mới bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố khi mở rộng điều tra Chuyên án 268V về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. Trong số này có Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Nga Châu Âu tại TP.HCM.

Đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga mặc áo màu đen hoa vàng (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu)

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây buôn lậu hoạt động với phương thức khép kín, có sự điều hành từ nước ngoài. Các đối tượng sử dụng các ứng dụng liên lạc có tính bảo mật cao như WhatsApp và Viber để kết nối với đầu mối là người Ấn Độ, đặt mua kim cương rồi tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam nhằm tiêu thụ.

Nhóm khách hàng mà đường dây hướng tới chủ yếu là các cửa hàng vàng bạc, đá quý hoặc doanh nghiệp mới tham gia kinh doanh trang sức. Kim cương được chào bán với mức giá thấp hơn đáng kể so với thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh và thu hút người mua.

Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng trong hành lý cá nhân, giày dép hoặc quần áo khi nhập cảnh qua các sân bay quốc tế như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Phú Quốc mà không thực hiện khai báo hải quan theo quy định.

Sau khi hàng được đưa vào Việt Nam, việc giao nhận tiếp tục được điều phối thông qua nhiều mắt xích trung gian. Theo cơ quan điều tra, toàn bộ quy trình từ báo giá, đặt hàng, giao nhận cho đến thanh toán đều được vận hành trên các nhóm trò chuyện trực tuyến có cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn nhằm hạn chế để lại dấu vết.

Đáng chú ý, việc xác nhận giao dịch giữa các bên được thực hiện bằng cách đối chiếu số sê-ri trên các tờ USD thay vì sử dụng phương thức thông thường. Đây được đánh giá là một trong những thủ đoạn nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ.

Ngoài Hoàng Thị Thanh Nga, ba bị can mới bị khởi tố gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý; Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm và Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đến nay chuyên án đã khởi tố tổng cộng 31 bị can. Lực lượng chức năng thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều trang sức và tài sản chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan, đồng thời truy thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, việc khởi tố bị can là bước tố tụng trong quá trình điều tra. Các cá nhân bị khởi tố được coi là chưa có tội cho đến khi có bản án kết tội đã có hiệu lực pháp luật của tòa án.

Được biết trước khi bị khởi tố, Hoàng Thị Thanh Nga là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực trang sức, đá quý và từng xuất hiện tại nhiều sự kiện sắc đẹp.

Vượt qua 98 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, Hoàng Thanh Nga từng giành danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Mrs Universe (Ảnh: VietnamNet)

Theo Báo Lào Cai đăng tải năm 2023, bà là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Mrs Universe 2022 (Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ) tổ chức tại Sofia, Bulgaria và vượt qua 98 thí sinh để giành danh hiệu Á hậu 1. Trước đó, ở vòng bán kết, bà cũng nhận giải thưởng "Mother of the Universe", được trao cho thí sinh có nhiều đóng góp trong các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là các dự án liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình.

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