Một nhóm cổ phiếu bất ngờ nổi sóng, có mã tăng kịch trần

Nhóm cổ phiếu dầu khí phiên 14/7 trở thành lực đỡ quan trọng của thị trường, góp phần giúp VN-Index đảo chiều và lấy lại sắc xanh vào cuối phiên.

Đóng cửa, hàng loạt cổ phiếu tăng mạnh từ 3% đến gần 6% như BSR, PVS, OIL, PVP, GAS, PLX,... Đáng chú ý, PVD trở thành tâm điểm khi tăng kịch trần lên 19.900 đồng/cổ phiếu.

Phiên 14/7 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để cổ đông PVD nhận cổ phiếu thưởng. Trong đợt này, PVD dự kiến phát hành gần 372 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 66,9%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 66,9 cổ phiếu mới.

Nhóm cổ phiếu dầu khí đua nhau "xanh, tím" phiên 14/7.

Đà tăng của nhóm dầu khí diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới bật mạnh do căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz.

Động lực chính đến từ tuyên bố mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tái áp đặt phong tỏa hải quân đối với Iran, cùng kế hoạch yêu cầu các tàu hàng đi qua eo biển Hormuz phải trả khoản phí tương đương 20% giá trị hàng hóa vận chuyển.﻿

Theo dữ liệu từ Trading Economics, giá dầu Brent đã tăng lên vùng 86,3 USD/thùng, mức cao nhất trong khoảng 4 tuần, khi thị trường phản ánh rủi ro gián đoạn dòng chảy năng lượng tại tuyến vận tải chiến lược này. Giá dầu WTI cũng tăng vọt hơn 9% phiên 13/7, trước khi tăng thêm 3% trong ngày 14/7 lên trên mốc 80 USD/thùng.

Ngắn hạn, giá dầu thế giới tăng mạnh trước lo ngại căng thẳng địa chính trị leo thang đã tạo chất xúc tác trực tiếp cho dòng tiền tìm đến các cổ phiếu trong ngành.

﻿Loạt doanh nghiệp dầu khí báo lãi tăng vọt

Trong khi đó, kết quả kinh doanh khả quan của một số doanh nghiệp đầu ngành như BSR, GAS hay OIL tiếp tục củng cố kỳ vọng về triển vọng lợi nhuận, qua đó giúp nhóm dầu khí trở thành điểm sáng nổi bật giữa bối cảnh thị trường chung vẫn còn phân hóa.

Điển hình, Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã BSR) ghi nhận sản lượng sản xuất hơn 4 triệu tấn sản phẩm trong 6 tháng đầu năm 2026. Doanh thu hợp nhất đạt 100.922 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 12.636 tỷ đồng, gấp gần 7 lần mức 1.884 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Doanh nghiệp cũng nộp ngân sách Nhà nước 5.871 tỷ đồng.

Riêng quý 2/2026, BSR đạt doanh thu hơn 55.000 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 4.097 tỷ đồng, tăng hơn 384%.

Kết quả này giúp BSR sớm vượt xa mục tiêu lợi nhuận cả năm. Năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 154.140 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với thực hiện năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ ở mức 2.162 tỷ đồng, giảm 58%. Như vậy, chỉ sau 6 tháng, BSR đã hoàn thành khoảng 65% kế hoạch doanh thu và vượt hơn 5,8 lần chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS, mã GAS) , doanh thu nửa đầu năm ước đạt khoảng 75.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau khi trừ chi phí đạt trên 8.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 70% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Tương tự, Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã OIL) ghi nhận doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 127.300 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành khoảng 83% kế hoạch doanh thu năm 2026.