Một doanh nghiệp sắp trả cổ tức tiền mặt “khủng” 4.500 đồng/cp, cao kỷ lục

CTCP Sonadezi Long Bình (mã: SZB) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 45%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 28/7/2026, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/7. Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 28/8/2026.

Với 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sonadezi Long Bình sẽ chi khoảng 135 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Đây là mức cổ tức tiền mặt cao nhất kể từ khi Sonadezi Long Bình niêm yết và cũng là mức chia đã được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Trước đó, năm 2024, doanh nghiệp đã thực hiện hai đợt chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 40%.

Sonadezi Long Bình tiền thân là Xí nghiệp Dịch vụ Khu công nghiệp Sonadezi, được thành lập năm 1997, trực thuộc Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa. Năm 2019, cổ phiếu SZB chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Công ty hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh bất động sản khu công nghiệp, khu dân cư, văn phòng và nhà xưởng cho thuê, cung cấp nước sạch... Từ khi lên sàn đến nay, SZB luôn duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức cao.

Về kế hoạch năm 2026, Sonadezi Long Bình đặt mục tiêu tổng doanh thu 504 tỷ đồng, giảm khoảng 7% so với thực hiện năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 153,75 tỷ đồng, giảm gần 24%. Công ty cũng dự kiến chia cổ tức năm 2026 với tỷ lệ 35%.

Trong quý 1/2026, Sonadezi Long Bình ghi nhận doanh thu xấp xỉ 130 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 42 tỷ đồng, tăng 26%. Sau ba tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 25,8% kế hoạch doanh thu và 27% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/7, cổ phiếu SZB đứng tại mức tham chiếu 44.000 đồng/cổ phiếu.