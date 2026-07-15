Lãnh đạo Dabaco muốn 'gom' 1 triệu cổ phiếu DBC

Ông Lê Quốc Đoàn- Thành viên HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (MCK: DBC, sàn HoSE) vừa có thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, ông Lê Quốc Đoàn đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu DBC nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 17/7/2026 đến ngày 14/8/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Lê Quốc Đoàn đang sở hữu 439.548 cổ phiếu DBC, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,1% vốn tại Dabaco. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên mức hơn 1,4 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,33%.

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Cùng chiều diễn biến, ông Nguyễn Văn Vượng là anh trai của bà Nguyễn Thị Mai Hương- Thành viên Ban kiểm soát Dabaco cũng vừa đăng ký mua 300.000 cổ phiếu DBC từ ngày 16/7/2026 đến ngày 14/8/2026.

Nếu giao dịch thành công, ông Vượng sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 0,07% vốn và trở thành cổ đông của Dabaco.

Được biết, ông Vượng là anh trai của bà Nguyễn Thị Mai Hương- Thành viên Ban kiểm soát của Dabaco. Hiện, bà Hương đang không sở hữu cổ phiếu DBC nào.

Trong một diễn biến khác, mới đây, Dabaco đã có báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 111/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 3/7/2024 và Công văn số 4540/UBCK-QLCB ngày 22/7/2024 của UBCKNN.

Cụ thể, kết thúc đợt phát hành ngày 29/8/2024, Dabaco đã chào bán thành công gần 80,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 12 triệu cổ phiếu ESOP, qua đó huy động tổng số tiền hơn 1.330 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Dabaco sẽ sử dụng số tiền thu được vào các mục đích sau:

Nguồn: DBC

Tính đến ngày 25/6/2026, Dabaco đã hoàn tất giải ngân số tiền nêu trên theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Liên quan đến phát hành cổ phiếu, ngày 8/6/2026, Dabaco đã hoàn tất phân bổ 46,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 cho 27.821 cổ đông. Còn 3.949 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 12 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán.

Hoàn thành đợt trả cổ tức, Dabaco tăng vốn điều lệ từ 3.848,6 tỷ đồng lên mức 4.310,4 tỷ đồng.

Song song với phát hành cổ phiếu, Dabaco cũng trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 3%, tức 300 đồng/cổ phiếu. Với 384,86 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Dabaco dự kiến chi 115,4 tỷ đồng để trả cổ tức. Ngày chốt danh sách cổ đông là 8/6/2026, ngày thanh toán là 24/6/2026.

PV