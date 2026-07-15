Chứng khoán Thành Công dự kiến chào bán gần 58 triệu cổ phiếu cho cổ đông

CTCP Chứng khoán Thành Công (MCK: TCI, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo phương án được thông qua, Chứng khoán Thành Công dự kiến chào bán hơn 57,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian quy định, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba.

Mục đích Chứng khoán Thành Công chào bán cổ phiếu lần này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và tăng vốn điều lệ giúp công ty tăng năng lực tài chính, giảm áp lực nợ vay, chủ động thực hiện các hoạt động kinh doanh, tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Chứng khoán Thành Công sẽ thu về hơn 578,1 tỷ đồng dự kiến được sử dụng vào các mục đích sau:

Nguồn: TCI

Thời gian thực hiện chào bán dự kiến trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản.

Nếu đợt chào bán thành công, vốn điều lệ của Chứng khoán Thành Công sẽ tăng từ hơn 1.156,2 tỷ đồng lên mức hơn 1.734,3 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây Chứng khoán Thành Công đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ gần 1,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,53%) đang sở hữu tại CTCP Bông Bạch Tuyết (MCK: BBT, sàn UPCoM) cho CTCP Đầu tư SGI Holdings.

Giá trị giao dịch dự kiến tính theo mệnh giá gần 18,7 tỷ đồng. Phương thức thực giao dịch là thỏa thuận.

Chứng khoán Thành Công giao cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai, thực hiện và công bố thông tin liên quan đến các nội dung được HĐQT thông qua nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 của Chứng khoán Thành Công, khoản đầu tư vào BBT được thể hiện dưới dạng tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) với giá gốc gần 33,1 tỷ đồng, trong khi đó giá trị hợp lý chỉ còn khoảng gần 24,1 tỷ đồng.



