Doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái tiNiWorld, tiNiStore bị ‘nhắc tên’ chậm đóng bảo hiểm

TINI Corp chậm đóng bảo hiểm gần 9,7 tỷ đồng

Mới đây, Phòng Quản lý thu và Phát triển người tham gia thuộc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM đã công bố danh sách 100 đơn vị chậm đóng BHXH từ 6 tháng trở lên và số tiền lớn, tổng số tiền chậm đóng lên đến hơn 892,6 tỷ đồng. Số liệu nợ tính đến hết ngày 30/6/2026, cập nhật ủy nhiệm chi đến hết ngày 8/7/2026.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần TINI (TINI Corp) cũng bị nhắc tên trong danh sách này số tiền chậm đóng bảo hiểm lên đến gần 9,7 tỷ đồng. Tại thời điểm công bố, doanh nghiệp đang có 169 người lao động.

TINI Corp có trụ sở tại tầng 7, tòa nhà Samco, số 326 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Doanh nghiệp được thành lập ngày 7/6/2018 với vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng, hoạt động chính là tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán và pháp luật).

Ảnh: TINI Corp

Khi mới thành lập, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phong cách Sống Mới (N Life Corp) nắm gần như toàn bộ vốn điều lệ, sở hữu 99,999%, trong khi bà Nguyễn Lê Chi Mai và ông Vũ Mạnh Cường mỗi người góp 10.000 đồng.

Đến ngày 20/7/2018, doanh nghiệp thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 10.000 đồng lên mức 2,00001 tỷ đồng.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 19/10/2023, TINI Corp đã thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh chính gồm các hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo củ đề (trừ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử các thưởng trên mạng).

Cập nhật mới nhất ngày 25/8/2025, Người đại diện theo pháp luật của TINI Corp là ông Ngô Thomas Joseph Vũ- Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty.

Doanh nghiệp cho biết hiện có hơn 3.100 nhân sự (TiNiers), phục vụ khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm và sản phẩm được phân phối tại 2.079 điểm bán trên toàn quốc.

Theo như giới thiệu trên website của TINI Corp, doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bao gồm về giải trí, bán lẻ, phân phối,... với nhiều cơ sở trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Hệ sinh thái của doanh nghiệp gồm chuỗi khu vui chơi trẻ em tiNiWorld với 60 trung tâm, hệ thống tiNiStore có 42 cửa hàng, thương hiệu thời trang trẻ em Carter's, thương hiệu đồ chơi tiNiToy, hai công viên tiNiPark cùng kênh giải trí tiNi TV chuyên sản xuất phim hoạt hình, truyện tranh và nội dung âm nhạc dành cho thiếu nhi.

Doanh nghiệp cho biết hiện có hơn 3.100 nhân sự (TiNiers), phục vụ khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm và sản phẩm được phân phối tại 2.079 điểm bán trên toàn quốc.

Chân dung cổ đông sáng lập nắm gần như toàn bộ vốn TINI Corp

Như đã nêu trên, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phong Cách Sống Mới (N Life Corp) là 1 trong 3 cổ đông sáng lập và nắm gần như toàn bộ vốn của TINI Corp tại thời điểm mới thành lập.

Theo tìm hiểu, N Life Corp được thành lập từ ngày 20/5/2009, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý. Có cùng địa chỉ trụ sở với TINI Corp tại tầng 7, tòa nhà Samco, số 326 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

Trước thời điểm ngày 19/10/2016, vốn điều lệ của N Life Corp ở mức 2,88 tỷ đồng với 4 cổ đông sáng lập gồm Công ty Cổ phần Thương mại Đối tác Đông Nam Á (tỷ lệ 51,75%), Lê Đình Cẩm Tú (tỷ lệ 5%), ông Ngô Thomas Joseph Vũ (tỷ lệ 16,62%) và Nguyễn Lê Chi Mai (tỷ lệ 16,62%).

Tuy nhiên, theo theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 19/10/2016, cơ cấu cổ đông còn lại ông Ngô Thomas Joseph Vũ (tỷ lệ 65%) và Nguyễn Lê Chi Mai (tỷ lệ 34,997%).

Ngày 22/2/2017, N Life Corp đã thực hiện tăng vốn điều lệ 3,2 tỷ đồng lên mức hơn 7,4 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông nước ngoài Standard Chartered Private Equity (Singapore) Pte. Ltd. góp 45,5% vốn.

Sau đó, N Life Corp tiếp tục tăng vốn điều lệ lên mức gần 8,8 tỷ đồng vào ngày 15/10/2018. Cơ cấu cổ đông góp vốn lúc này gồm Standard Chartered Private Equity (Singapore) Pte. Ltd. (tỷ lệ 38,34%), CP Nemo Singapore Ptd. Ltd. (tỷ lệ 15,74%) và ông Ngô Thomas Joseph Vũ (tỷ lệ 7%).

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 17/6/2021, vốn điều lệ của N Life Corp ở mức hơn 8,2 tỷ đồng.

Cập nhật mới nhất ngày 18/8/2025, Người đại diện theo pháp luật của N Life Corp là ông Ngô Thomas Joseph Vũ- Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, ông Ngô Thomas Joseph Vũ còn làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và Phát triển Thiếu Nhi Mới (N Kid Investment)- doanh nghiệp được thành lập từ năm 2013, ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (tổ chức sự kiện).

Trước thời điểm ngày 29/1/2026, ông Ngô Thomas Joseph Vũ còn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thiếu Nhi Mới (N Kid Corp). Tuy nhiên, Người đại diện theo pháp luật đã được chuyển giao cho bà Phạm Thị Diễm- Tổng Giám đốc.



