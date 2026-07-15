Quỹ vàng khổng lồ "gom" 2 tấn vàng khi giá hồi phục

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua ròng 2 tấn vàng trong ngày 14/7, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên khoảng 1.004,5 tấn.

Động thái nâng sở hữu của quỹ này diễn ra trong bối cảnh giá vàng bật tăng 1,3% sau chuỗi 2 phiên liên tiếp điều chỉnh. Đóng cửa phiên 14/7, giá vàng theo sàn Kitco tăng lên 4.053 USD/ounce.

Giá vàng hồi phục trong phiên ngày thứ 3 khi báo cáo CPI của Mỹ thấp hơn dự kiến đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng đô la Mỹ giảm, giúp kim loại phục hồi ngay cả khi giá dầu thô vẫn tăng do căng thẳng Mỹ-Iran leo thang.

Cụ thể, chỉ số CPI tổng thể giảm 0,4% trong tháng 6, mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2020, trong khi tỷ lệ hàng năm giảm xuống còn 3,5%. Chỉ số CPI lõi không thay đổi so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà giao dịch đã giảm xác suất tăng lãi suất vào tháng 7 xuống khoảng 15,5%, với xác suất không thay đổi ở mức khoảng 84,5%, trong khi khả năng tăng 25 điểm cơ bản vào cuối năm giảm xuống dưới 42%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm ở mức gần 4,583% vào cuối phiên, giảm khoảng 3,7 điểm cơ bản, trong khi chỉ số DXY ở mức gần 100,95, giảm 0,28%. Kết quả là bối cảnh kinh tế vĩ mô khả quan hơn cho vàng so với nỗi lo lạm phát do giá dầu gây ra hôm thứ Hai, mặc dù lợi suất vẫn ở mức cao kỷ lục.﻿

Các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao bài phát biểu tiếp theo của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh trước Thượng viện.

Một đợt giảm lợi suất kéo dài sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho vàng kiểm tra vùng kháng cự từ 4.091 đến 4.140 USD, trong khi một đợt tăng giá dầu thô khác sẽ đưa kênh tỷ lệ lạm phát trở lại tâm điểm chú ý.